Для стран Европы военная помощь США из инструмента защиты превратились в тиски, что все больше тяготит Францию, Германию и ряд других государств, заявил во вторник журналистам глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Военное сотрудничество с США из инструмента защиты превратилось для европейских государств в тиски, которые все больше тяготят Францию, ФРГ и другие государства. Такое убеждение выразил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев во вторник представителям СМИ.

Ранее глава Франции Эмманюэль Макрон в эфире "Европа-1" высказался о необходимости создания единых вооруженных сил Европы. По словам Бондарева, инициатива создания объединенной армии Европы, которая будет независимой от американского покровительства, стала своеобразным "звоночком" для Штатов, покровительство которых давно уже из щита превратилось для европейцев в тиски, с каждым годом сжимающие все сильнее.

Сенатор указал, что сегодня оборонно-промышленный комплекс России на этом фоне полностью автономен и независим. «Любую боевую единицу мы производим у себя без задействования импортных технологий, комплектующих элементов и изделий», - отметил Бондарев.