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Военная миссия ЕС на Украине будет направлена против Донбасса и Крыма

04 октября 2021, 04:15  •  59 • Украина

Евросоюз планирует создать на Украине военную учебную миссию, которая получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine. Об этом сообщила германская газета Welt am Sonntag, ознакомившаяся с внутренним документом дипломатического ведомства ЕС.

Миссию попытаются преподнести в качестве акта солидарности с Украиной. Правда, картину портит тот факт, что она станет ответом на якобы рост «военной активности» России рядом с украинской границей. Да и про Крым на Западе не забыли. Так что нам точно стоит ждать новых провокаций.

Коллективный Запад продолжает раскручивать тему возвращения полуострова под контроль украинских властей. Американцы лелеют планы о создании на крымской земле военной базы, чтобы угрожать России.

Что касается Украины, то, помнится, в конце прошлого года Кабмин предложил нардепам организовать для россиян спецлагеря, чтобы интернировать их туда без суда и следствия. Киев запугивал концлагерями жителей Донбасса и крымчан, надеясь, что они сразу захотят вернуться на Украину. Параллельно с этим пиарили правительственную программу «Тебя ждут дома». Киев бросало из стороны в сторону. Сейчас ничего не изменилось.

Главы украинского МИД и военного ведомства еще летом обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с просьбой расширить консультативную миссию по реформе сектора гражданской безопасности Незалежной. Киеву очень нужно повысить военный потенциал ВСУ.

По сути, речь идет о милитаризации Незалежной. И не стоит гадать, как ответит Москва на европейские игрища рядом со своими границами. Владимир Путин уже поражался «наглости» украинской политики, а тут уже и Евросоюз берегов не видит. Мало того, если на землю Украины ступят французские и немецкие военные, то Франция и ФРГ автоматически сменят статус с «посредников» на «стороны конфликта».

Украинцам пора бы задуматься, в какую яму толкает их нынешнее правительство. Украина словно западная шлюха, которую все используют, одаривая невыполнимыми обещаниями. При этом США и страны ЕС не принимают на себя обязательств по той же защите Украины.

Незалежная – геополитический инструмент и только. Коллективному Западу безразлично благополучие и проблемы населения Незалежной. Используют и выкинут как рваную тряпку.

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