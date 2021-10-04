Военная миссия ЕС на Украине будет направлена против Донбасса и Крыма

Евросоюз планирует создать на Украине военную учебную миссию, которая получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine. Об этом сообщила германская газета Welt am Sonntag, ознакомившаяся с внутренним документом дипломатического ведомства ЕС.Миссию попытаются преподнести в качестве акта солидарности с Украиной. Правда, картину портит тот факт, что она станет ответом на якобы рост «военной активности» России рядом с украинской границей. Да и про Крым на Западе не забыли. Так что нам точно стоит ждать новых провокаций.Коллективный Запад продолжает раскручивать тему возвращения полуострова под контроль украинских властей. Американцы лелеют планы о создании на крымской земле военной базы, чтобы угрожать России.Что касается Украины, то, помнится, в конце прошлого года Кабмин предложил нардепам организовать для россиян спецлагеря, чтобы интернировать их туда без суда и следствия. Киев запугивал концлагерями жителей Донбасса и крымчан, надеясь, что они сразу захотят вернуться на Украину. Параллельно с этим пиарили правительственную программу «Тебя ждут дома». Киев бросало из стороны в сторону. Сейчас ничего не изменилось.Главы украинского МИД и военного ведомства еще летом обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с просьбой расширить консультативную миссию по реформе сектора гражданской безопасности Незалежной. Киеву очень нужно повысить военный потенциал ВСУ.По сути, речь идет о милитаризации Незалежной. И не стоит гадать, как ответит Москва на европейские игрища рядом со своими границами. Владимир Путин уже поражался «наглости» украинской политики, а тут уже и Евросоюз берегов не видит. Мало того, если на землю Украины ступят французские и немецкие военные, то Франция и ФРГ автоматически сменят статус с «посредников» на «стороны конфликта».Украинцам пора бы задуматься, в какую яму толкает их нынешнее правительство. Украина словно западная шлюха, которую все используют, одаривая невыполнимыми обещаниями. При этом США и страны ЕС не принимают на себя обязательств по той же защите Украины.Незалежная – геополитический инструмент и только. Коллективному Западу безразлично благополучие и проблемы населения Незалежной. Используют и выкинут как рваную тряпку.