Военная интеграция России и Белоруссии не понравилась Литве и НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: Christian Marquardt Source: Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Стало известно, о чем говорили Науседа и Столтенберг

Литовский лидер Гитанас Науседа провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во встрече также участвовала возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен и премьер Литвы Ингрида Шимоните. СМИ стало известно, о чем шла речь на встрече. Во главе угла стояли Россия и Белоруссия.



Так, обеспокоенность Литвы и НАТО вызывает военная интеграция Минска и Москвы. Этот процесс стороны назвали вызовом коллективной безопасности стран, входящих в альянс. На встрече предложили скорректировать тактику, дабы быть готовыми к ответу.

Зашла речь и о миграционном кризисе на границе Белоруссии. Проблема с беженцами до сих пор не решена. Кроме того, участники переговоров снова упомянула наращивание Россией военного присутствия, которое якобы наблюдается у рубежей Украины.

Науседа заявил, что в случае обострения обстановки могут потребоваться консультации по 4-й статье НАТО.

Ранее стало известно, что североатлантический альянс стягивает тяжелое вооружение к границам РФ и Белоруссии. Подробности – в нашем материале.