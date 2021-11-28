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Военная интеграция России и Белоруссии не понравилась Литве и НАТО

28 ноября 2021, 17:55  •  173 • Политика
Йенс Столтенберг. Фото: Christian Marquardt Source: Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Стало известно, о чем говорили Науседа и Столтенберг
Литовский лидер Гитанас Науседа провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во встрече также участвовала возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен и премьер Литвы Ингрида Шимоните. СМИ стало известно, о чем шла речь на встрече. Во главе угла стояли Россия и Белоруссия.
Так, обеспокоенность Литвы и НАТО вызывает военная интеграция Минска и Москвы. Этот процесс стороны назвали вызовом коллективной безопасности стран, входящих в альянс. На встрече предложили скорректировать тактику, дабы быть готовыми к ответу.
Зашла речь и о миграционном кризисе на границе Белоруссии. Проблема с беженцами до сих пор не решена. Кроме того, участники переговоров снова упомянула наращивание Россией военного присутствия, которое якобы наблюдается у рубежей Украины.
Науседа заявил, что в случае обострения обстановки могут потребоваться консультации по 4-й статье НАТО.
Ранее стало известно, что североатлантический альянс стягивает тяжелое вооружение к границам РФ и Белоруссии. Подробности – в нашем материале.

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