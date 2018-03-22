Военная экспансия США в Арктике – не повод для иронии

Американцы испытывают системы подлёдного оружия

Многоцелевая быстроходная американская атомная подводная лодка Hartford, типа «Лос-Анджелес», пробивая толщу льда, выполняет боевые упражнения в рамках 5-недельных «ледовых учений» ICEX 2018, проводимых для оценки оперативной готовности флотов западных союзников к действиям в ледяных широтах.

Соответствующая информация в Twitter-аккаунте авторитетного издания U.S. Navy Currents magazine вызвала ироничную реакцию некоторых российских СМИ и пользователей социальных сетей: мол, готовясь к условным пускам по России, субмарина застряла в арктических льдах, так что партнёрам, дескать, ничего больше не остаётся, кроме как вызвать на подмогу российский ледокол.

Ледяные учения (ICEX) 2016 года с участием подводной лодки Hartford

Между тем ирония тут не совсем уместна, так как постепенно тающий арктический лёт вскоре, возможно, перестанет представлять проблему для вооружённых крылатыми ракетами подлодок ВМС США, сочетающих стелс-технологии с большой огневой мощью.

Ледяной лагерь в море Бофорта. Фото Fox News

The National Interest в публикации «США приступили к военным учениям в Арктике» пишет о подлёдных стрельбах торпедами в ходе масштабных учений Ice Exercise 2018 (ICEX 2018) в рамках подготовки к войне в ответ на растущую напряженность в отношениях с Россией.

Помимо США, в учениях ICEX 2018 (на этот раз они проходят в омывающем берега Аляски море Бофорта недалёко от российских территориальных вод) принимают участие флоты Великобритании, Канады и Норвегии. Кроме подводной лодки Hartford в учениях участвуют быстроходные подводные лодки типа «Коннектикут». Подлодку ВМС Великобритании Trenchant (Trafalgar-класса) сопровождают две противолодочные подводные лодки ВМС США.

Море Бофорта

«Главная цель ICEX в этом году – испытать новые системы подлёдного оружия и отработать тактику его применения. Необходимо подготовить военнослужащих к выполнению широкого спектра задач в Арктическом регионе. Мы сможем получить важные данные о том, как торпеды функционируют в этих условиях», – заявил глава подразделения Naval Undersea Warfare Center Р. Дропек. Учения проходят раз в два года и длятся по несколько недель.

Изучение «уникальной акустической среды», как и мифическая «российская угроза» – не более чем предлоги для интенсификации военной деятельности США и их союзников в Арктике. Несколько лет назад ВМС США обновили свою арктическую дорожную карту 2009 года, пишет The National Interest, придя к выводу о том, что повышение температуры воды и таяние арктических льдов сделает возможным значительное увеличение количества судов в течение ближайших 20 лет. Более открытые маршруты – это рост морских перевозок и повышение конкуренции за энергетические ресурсы.

По информации газеты «Коммерсант», российское правительство готовится с 2019 года запретить перевозку добытых в российской Арктике нефти, газа и угля по Северному морскому пути на судах иностранного производства. Добычу и разведку перспективных месторождений в регионе ведут компании НОВАТЭК ( «Ямал СПГ» ), «Газпром нефть», Лукойл и «Роснефть».

Ранее адмирал США Джеймс Питтс объяснял присутствие американского флота в арктическом регионе заботой о безопасности европейских сателлитов Вашингтона. Самолёты F-22 и F-35 размещаются на Аляске, Канада планирует развёртывание морской арктической флотилии. Контроль России над Севморпутём, мощный ледокольный флот и укрепление позиций российского флота в арктических широтах (включая создание передовых военных баз) прямо предполагают усиление недружественной военной активности, прежде всего, стран, участвующих в манёврах Ice Exercise.

В начале января стало известно, что на вооружение подразделений войсковой ПВО в районах Арктики и Крайнего Севера в 2018 году поступят автономные зенитно-ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2ДТ». Успешно прошедшие испытания противовоздушные системы адаптированы к суровым климатическим условиям и предназначены для работы при низких температурах и в труднодоступных местностях. Как в ручном, так и в автоматическом режиме они могут отражать атаки ракет, беспилотников и самолётов противника.