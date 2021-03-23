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Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие
23 марта 2021, 19:25 • 99 • В мире
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие. Информации о жертвах нет.
В сирийской провинции Дейр-Эз-Зор мощному ракетному обстрелу подверглась американская военная база. Есть пострадавшие. Информации о жертвах нет, передаёт Al-Mayadeen.
По уточнённым данным, обстрел был произведён по американской военной базе, расположенной в районе нефтегазового месторождения Коноко.
В настоящее время подробности уточняются. Вашингтон пока не дал комментариев.
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