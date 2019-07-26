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Военная авиация, артиллерийские системы и что там с мигрантами: Что интересовало завербованного "шпиона" в Австрии
26 июля 2019, 01:54 • 61 • В мире
МВД Австрии в четверг объявило в розыск 65-летнего "агента российской разведки". Шпионский скандал связывают с другим громким уголовным делом - делом завербованного представителя австрийской армии 70-летнего полковника, которого разоблачили прошлой осенью. Тогда, как сообщалось в СМИ, отставной австрийский военный "сливал" своему куратору из России данные о военной авиации, артиллерийских системах и ситуации с мигрантами.
Власти Австрии объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России. Вена выдвинула подозрение, что разыскиваемый гражданин - некто Игорь Зайцев работает на Главное разведывательное управление и причастен к шпионажу на территории Австрии.
В частности, уточняет издание Kurier, разоблачение Зайцева связано с другим шпионским эпизодом, о котором стало известно прошлой осенью. В обоих случаях выйти на след "крота" и его куратора помогли некие зарубежные спецслужбы, говорится в материале. При этом кто именно помог Вене, не сообщается.
Напомним, что тогда, осенью 2018-го, 70-летнего полковника австрийской армии в отставке заподозрили в шпионаже в пользу России. Полковник, как утверждается, начал работать на российскую военную разведку в 1990-х годах и получил за это время 300 тысяч евро вознаграждения. При этом свою вину мужчина не признал.
В ходе расследования, отмечает Kronen Zeitung, выяснилось, что австриец связывался со своим куратором по имени Юрий раз в две недели. В ходе своей "шпионской деятельности", говорится в публикации, полковник передавал информацию о военной авиации и артиллерийских системах Австрии, а также о ситуации с мигрантами в стране.
Кроме того, утверждает австрийское издание, работающий на "российскую разведку" "шпион" собрал подробные досье на многих высокопоставленных офицеров.
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