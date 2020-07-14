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Военная активность России встревожила Японию

14 июля 2020, 16:00  •  110 • Политика
Фото: Nicolas Datiche/AFLO/www.globallookpress.com
Токио не верит в мирные намерения Москвы и Пекина
Оборонное ведомство Японии будет внимательно следить за военным сотрудничеством России и Китая. Об этом предупредили в Токио. Там отметили, что усиление военного присутствия Москвы у японских границ и в зоне ее интересов не может не вызывать беспокойства.
Тот факт, что Россия модернизирует свою армию, совершенствует ядерное вооружение и наращивает активность в Арктике, на Ближнем и Дальнем Востоке, а также в Крыму, отмечен в свежем докладе министерства обороны Японии – так называемой "Белой Книге", которую ведомство выпускает ежегодно. В этот раз Токио негативно отреагировал не только на наличие военных баз РФ на Курилах, но и на ее совместные с Китаем учения. Да и в целом, сотрудничество Москвы и Пекина в оборонной сфере не нравится японским военным, передает РИА "Новости".
"Власти обеих стран отрицают стремление создать военный альянс, однако необходимо следить за развитием ситуации", – говорится в докладе.
В Токио опасаются, что Москва поможет Пекину сделать китайскую армию более мощной, что нарушит баланс сил в регионе.
Помимо опасений, связанных с потенциальной угрозой от РФ и КНР, японские военные отметили в докладе увеличение ракетных технологий в Северной Корее и даже мировую инфекционную угрозу. Всего "Белая книга – 2020" насчитывает около 500 страниц.

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