Военная активность Грузии – угроза стабильности региона

В Грузии начались военные учения Agile Spirit 2021

В понедельник, 26 июля, на территории Грузии официально стартовали международные военные учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух – 2021»), в которых принимают участие 12 стран – членов Североатлантического Альянса, а также Грузия, Украина и Азербайджан. Основной контингент военных (всего 2500 человек) составляют грузинские (1,5 тысячи) и американские (700 человек) военнослужащие, присутствие остальных стран чисто символическое.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года, тогда это были совместные грузино-американские учение, с 2015 года учения стали проходить под эгидой НАТО.

В этом году впервые в учениях Agile Spirit примет участие грузинская военная бронетехника наряду с американской, сообщает пресс-служба Вооружённых сил Грузии.

«Учения нацелены на повышение оперативной совместимости между странами-членами НАТО и странами-партнёрами и усиление оперативных возможностей в планировании и проведении операций в многонациональной среде, а также на развитие многонациональной готовности и сотрудничества в области безопасности»,

– говорится в сообщении ВС Грузии.

США уже перебросили из Германии в Грузию военные вертолёты, а Украина – десантный корабль «Юрий Олефиренко» и патрульный катер «Славянск».

Основной частью учений станет воздушно-десантная операция, в которой примут участие военные Грузии, Великобритании и Польши. Чем будут заниматься остальные участники – пока неизвестно.

По мнению российского военного обозревателя Александра Хроленко, реальная цель этих учений далека от декларативной, скорей всего – это изучение регионального театра военных действий командованием Альянса.

«Достаточно посмотреть на географическую карту Кавказа, чтобы понять: очередная демонстрация силы США и партнёров адресована исключительно России»,

– отмечает эксперт.

При этом Грузия успевает принимать участие не только в военных учениях, организованных «западными партнёрами» – в настоящее время идёт обсуждение участия грузинских военных в учениях Eternity 2021, организатором которых является Анкара. Ещё одним участником этих учений будет Азербайджан.

Между тем эксперты считают, что подобная военная активность Грузии несёт угрозу стабильности всего региона.