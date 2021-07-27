Военная активность Грузии – угроза стабильности региона

В Грузии начались военные учения Agile Spirit 2021
В понедельник, 26 июля, на территории Грузии официально стартовали международные военные учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух – 2021»), в которых принимают участие 12 стран – членов Североатлантического Альянса, а также Грузия, Украина и Азербайджан. Основной контингент военных (всего 2500 человек) составляют грузинские (1,5 тысячи) и американские (700 человек) военнослужащие, присутствие остальных стран чисто символическое.
Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года, тогда это были совместные грузино-американские учение, с 2015 года учения стали проходить под эгидой НАТО.
В этом году впервые в учениях Agile Spirit примет участие грузинская военная бронетехника наряду с американской, сообщает пресс-служба Вооружённых сил Грузии.
«Учения нацелены на повышение оперативной совместимости между странами-членами НАТО и странами-партнёрами и усиление оперативных возможностей в планировании и проведении операций в многонациональной среде, а также на развитие многонациональной готовности и сотрудничества в области безопасности»,
– говорится в сообщении ВС Грузии.
США уже перебросили из Германии в Грузию военные вертолёты, а Украина – десантный корабль «Юрий Олефиренко» и патрульный катер «Славянск».
Основной частью учений станет воздушно-десантная операция, в которой примут участие военные Грузии, Великобритании и Польши. Чем будут заниматься остальные участники – пока неизвестно.
По мнению российского военного обозревателя Александра Хроленко, реальная цель этих учений далека от декларативной, скорей всего – это изучение регионального театра военных действий командованием Альянса.
«Достаточно посмотреть на географическую карту Кавказа, чтобы понять: очередная демонстрация силы США и партнёров адресована исключительно России»,
– отмечает эксперт.
При этом Грузия успевает принимать участие не только в военных учениях, организованных «западными партнёрами» – в настоящее время идёт обсуждение участия грузинских военных в учениях Eternity 2021, организатором которых является Анкара. Ещё одним участником этих учений будет Азербайджан.
Между тем эксперты считают, что подобная военная активность Грузии несёт угрозу стабильности всего региона.
Соб. корр. ФСК
На фото военнослужащие Грузии на открытии учений Agile Spirit 2021, источник – SputnikNews
На фото военнослужащие Грузии на открытии учений Agile Spirit 2021, источник – SputnikNews