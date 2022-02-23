Военкоры о прорыве ВСУ в Донбассе: "Бой идёт страшный"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться в луганском направлении, сообщил военкор Александр Коц. Идёт бой.

Украинские военные атаковали позиции Народной милиции ЛНР в районе Николаевки. Согласно сообщению военкора, ополчение подтягивает резервы.

Бой идёт страшный, - оповестил Коц. В Николаевке работают штурмовые группы под прикрытием танков. ВСУ открыли огонь по позициям защитников ЛНР, в ход пошло тяжёлое вооружение. Сейчас там идет мощнейший бой с применением стрелкового оружия и артиллерии, слышны множественные разрывы, - сообщил Коц.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.

"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"

И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль.