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Военкоры о прорыве ВСУ в Донбассе: "Бой идёт страшный"

23 февраля 2022, 23:50  •  229 • Политика
Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться в луганском направлении, сообщил военкор Александр Коц. Идёт бой.
Украинские военные атаковали позиции Народной милиции ЛНР в районе Николаевки. Согласно сообщению военкора, ополчение подтягивает резервы.
Бой идёт страшный,
- оповестил Коц.
В Николаевке работают штурмовые группы под прикрытием танков. ВСУ открыли огонь по позициям защитников ЛНР, в ход пошло тяжёлое вооружение.
Сейчас там идет мощнейший бой с применением стрелкового оружия и артиллерии, слышны множественные разрывы,
- сообщил Коц.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль.

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