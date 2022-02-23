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Военкоры о прорыве ВСУ в Донбассе: "Бой идёт страшный"
23 февраля 2022, 23:50 • 229 • Политика
Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться в луганском направлении, сообщил военкор Александр Коц. Идёт бой.
Украинские военные атаковали позиции Народной милиции ЛНР в районе Николаевки. Согласно сообщению военкора, ополчение подтягивает резервы.
- оповестил Коц.
В Николаевке работают штурмовые группы под прикрытием танков. ВСУ открыли огонь по позициям защитников ЛНР, в ход пошло тяжёлое вооружение.
- сообщил Коц.
Кстати
В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль.
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