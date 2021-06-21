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Военкор заявил об ударе по Русскому миру, который готовили со времён Горбачёва

21 июня 2021, 01:00  •  78 • Политика
Военкор Юрий Котенок заявил об ударе по Русскому миру, который готовили со времён Михаила Горбачёва. Речь о русофобии, которая расцвела на Украине в период позднего СССР и сегодня является очень серьёзной угрозой.
Военный корреспондент Юрий Котенок показал в своём Telegram-канале видео, запечатлевшее, как ходят строем подразделения ВСУ.
Можно услышать, как военнослужащие, маршируя, скандируют следующую фразу: "Москали - на ножи". Журналист в связи с этим обратил внимание, что русофобия на Украине появилась не после киевского Майдана и возвращения в состав России Крыма, а значительно раньше.
Идеи бандеровцев расцвели на территории Незалежной ещё в период правления первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва, подчеркнул военкор.
Однако ещё с советских времен было принято не придавать значения этим тревожным тенденциям. Сегодня аналогичная ошибка может обойтись дорого, предупредил Котенок:
Нынешним отсутствием адекватной реакции на бандеровскую мерзость мы снова закрываем глаза на готовящийся новый удар по Русскому миру.

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