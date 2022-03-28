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Военкор высмеял "предсказания" от украинского Генштаба
28 марта 2022, 16:35 • 303 • В мире
Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале иронично прокомментировал заявление от украинского Генштаба.
На Украине ждут провокации с моря. Как говорится в новом заявлении украинского Генштаба, они ждут атаки со стороны Черного и Азовского морей. Военные утверждают, будто русские корабли зашли в закрытый район, а потому в Незалежной ждут провокации.
"Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины", - заявили в украинском генштабе.
Военкор Александр Коц высмеял эти заявления, назвав их "предсказаниями".
"В украинском генштабе уже пытаются предсказывать ракетные удары", - шутливо заметил он.
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