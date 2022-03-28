Военкор высмеял "предсказания" от украинского Генштаба

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале иронично прокомментировал заявление от украинского Генштаба.

На Украине ждут провокации с моря. Как говорится в новом заявлении украинского Генштаба, они ждут атаки со стороны Черного и Азовского морей. Военные утверждают, будто русские корабли зашли в закрытый район, а потому в Незалежной ждут провокации.

"Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины", - заявили в украинском генштабе.

Военкор Александр Коц высмеял эти заявления, назвав их "предсказаниями".

"В украинском генштабе уже пытаются предсказывать ракетные удары", - шутливо заметил он.