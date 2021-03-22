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Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"

22 марта 2021, 04:00  •  120 • Политика
Военный корреспондент Андрей Руденко спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева. Он рассказал, в чём больше всего нуждаются жители ДНР и ЛНР. "Здесь все верят", - пишет журналист.
Руденко допустил, что после слов Москвы не бросать ЛДНР Киев действительно приостановил реализацию планов наступления. Но что будет дальше?
Семь лет жители Донбасса живут в режиме, который нельзя назвать ни войной, ни миром. Там не строят планов, а один день похож на другой – утром обстрел, вечером обстрел, ночью комендантский час.
Без помощи России в регионе давным-давно наступила бы гуманитарная катастрофа. Наталья Поклонская в одном из интервью произнесла, что жители Донбасса готовы жить хоть под российским, хоть под украинским флагом, лишь бы закончилось то, что есть сейчас.
Военкор отметил, что каждый день общается с живущими в ЛНР и ДНР, но подобного не слышал ни разу. И всё же понимания, ради чего терпеть и сколько ещё терпеть, у народа нет. Многие желают, чтобы Вооружённые силы Украины скорей бы устроили наступление. Тогда бы "им дали по зубам", и всё завершилось бы.
"Ведь здесь все верят, что Россия не бросит и поможет. А после этого наступит долгожданный мир и Донбасс вернётся в состав большой страны. Видимо те, кто принимает решения, руководствуются высказыванием Цицерона – "лучше худой мир, чем добрая война", но здесь ежедневно стреляют, а это миром никак не назовёшь!" – заключил военкор Руденко.

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