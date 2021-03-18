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Военкор сообщил об активной подготовке войны в Донбассе: "Должны сегодня ночью привезти"
18 марта 2021, 11:05 • 417 • Политика
Военкор Юрий Котенок сообщил об активной подготовке войны в Донбассе. "Должны сегодня ночью ещё что-то привезти по железке", - написал он в своём Telegram-канале, сославшись на собственный источник.
По словам Котенка, со ссылкой на множество источников, ВСУ продолжают активную подготовку к военным действиям в Донбассе. Подготовка происходит не на словах и угрозах, а на практике - в реальности.
"В частности, собеседник сообщил: "На склад угля пришли консервы (62-30 шт.), заправщики (45 шт.). И много машин радистов. Должны сегодня ночью ещё что-то привезти по железке - стоит мобильная эстакада для спуска техники. Это на Покровске (Красноармейск)", - написал военкор.
Напомним, что украинские войска начали перебрасывать военную технику к Крыму и линии разграничения в Донбассе. Россия в ответ объявила о военных учениях, которые пройдут в Крыму 18-19 марта.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, когда ВСУ пойдут войной на Донбасс и Крым. По его словам, украинцы готовы будут выступить, как только "хозяин" даст команду "фас". По словам Василия Дандыкина, Киев уже давно не ведёт самостоятельную политику. За него все решения принимает заокеанская метрополия. И если Вашингтон решит, то украинские танки поедут куда угодно.
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