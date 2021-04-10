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Военкор сообщил, когда нужно будет "напрячься" по поводу Украины: Примером стала трагедия Цхинвала

10 апреля 2021, 05:25  •  130 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц обозначил время, когда "надо напрячься" по поводу Украины. Он объяснил свой прогноз на примере трагедии Цхинвала.
Коц призвал не питать иллюзий по поводу заявлений главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака. Тот ранее заверил, что его страна вовсе не готовится к войне, что бы там не говорило "государство-агрессор", то есть Россия.
"В конце концов не он (и не Зеленский) принимает решение", - заметил военкор.
Он напомнил о действиях президента Грузии Михаила Саакашвили, когда тот в 2008 году выступил на телевидении. В своём обращении он заявил об одностороннем прекращении огня. Тогда он назвал изданный им приказ очень болезненным.
Обращение было сделано в 19:00, а уже к полуночи спящий город Цхинвал был атакован реактивными системами залпового огня, напомнил военный корреспондент.
"Поэтому, пока украинцы возят туда-сюда эшелоны и бороздят "Байрактарами" небо над линией соприкосновения, они вряд ли нападут. А вот как только зазвучат примирительные нотки, надо напрячься", - написал Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.

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