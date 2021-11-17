|
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 05:55 • 126 • Политика
Русский военный корреспондент Семён Пегов сообщил об угрозах, поступающих на его личный номер. "За последние секунд 60 мне набрали 500 азербайджанцев", - написал он в личном телеграм-канале.
Накануне стало известно, что Армения и Азербайджан ведут бои в районе горы Килисали на азербайджано-армянской границе. При этом Баку обвиняет Ереван во вторжении. Впрочем, есть и обвинения с армянской стороны - ситуация накалялась до того момента, пока не вмешалась Россия. С заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу.
Со своей стороны о борьбе рассказал и автор телеграм-канала WarGonzo военкор Семён Пегов:
Кроме того, Пегов добавил, что взломать пытались и его телеграм-канал, а все номера с кодом России он уже передал профильным службам.
По данным Пегова, в результате боёв в Сюнике есть погибшие, пленные и раненые. По неподтверждённой информации, количество погибших с армянской стороны колеблется от одного до шести: один источник проекта WarGonzo на передовой утверждает, что убит один солдат, другой сообщает, что количество "двухсотых" - не менее шести бойцов. Порядка девяти человек получили ранения различной степени тяжести. По пленным точных данных нет, но, судя по всему, их не менее 10, добавил военкор.
Подпишитесь на нас
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 ноября 2021, 11:40
|
12 ноября 2021, 02:50
|
15 ноября 2021, 18:20
|
15 ноября 2021, 16:00
|
12 ноября 2021, 00:30
|
13 ноября 2021, 20:50
|
15 ноября 2021, 08:25