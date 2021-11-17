Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"

Русский военный корреспондент Семён Пегов сообщил об угрозах, поступающих на его личный номер. "За последние секунд 60 мне набрали 500 азербайджанцев", - написал он в личном телеграм-канале.

Накануне стало известно, что Армения и Азербайджан ведут бои в районе горы Килисали на азербайджано-армянской границе. При этом Баку обвиняет Ереван во вторжении. Впрочем, есть и обвинения с армянской стороны - ситуация накалялась до того момента, пока не вмешалась Россия. С заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу.

Со своей стороны о борьбе рассказал и автор телеграм-канала WarGonzo военкор Семён Пегов:

Судя по тому, что за последние секунд 60 мне набрали 500 азербайджанцев и пришло 1000 сообщений с угрозами - Баку начал активную информационную кампанию в России.

Кроме того, Пегов добавил, что взломать пытались и его телеграм-канал, а все номера с кодом России он уже передал профильным службам.

По данным Пегова, в результате боёв в Сюнике есть погибшие, пленные и раненые. По неподтверждённой информации, количество погибших с армянской стороны колеблется от одного до шести: один источник проекта WarGonzo на передовой утверждает, что убит один солдат, другой сообщает, что количество "двухсотых" - не менее шести бойцов. Порядка девяти человек получили ранения различной степени тяжести. По пленным точных данных нет, но, судя по всему, их не менее 10, добавил военкор.