Военкор разоблачил миф о Донбассе: "Иногда до позорного доходит…"

Военкор Дмитрий Стешин разоблачил миф о Донбассе: "Иногда до позорного доходит…". Журналист рассказал о неожиданном случае, которому сам был свидетелем. Он имел место в приграничной Ростовской области в 2019 году.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал репортаж Царьграда из Донбасса, в котором рассказывалось о праздновании Дня Победы в народных республиках.

Спецкор "Первого русского" Анна Вавилова в сюжете, в частности, призвала зрителей приезжать в ДНР и ЛНР. Ведущая Царьграда Елена Афонина предположила в программе "Интервью", что её коллега таким образом обратилась к тем, кто по-прежнему представляет Донбасс зоной полного отчуждения.

Стешин в эфире программы отметил важность слов Вавиловой. Он обратил внимание, что среди некоторых жителей России до сих пор расхожи мифы о Донбассе, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Собеседник Царьграда рассказал о случае, которому сам был свидетелем. Он имел место в приграничной Ростовской области в 2019 году.