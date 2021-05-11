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Военкор разоблачил миф о Донбассе: "Иногда до позорного доходит…"

11 мая 2021, 19:40  •  227 • Политика
Военкор Дмитрий Стешин разоблачил миф о Донбассе: "Иногда до позорного доходит…". Журналист рассказал о неожиданном случае, которому сам был свидетелем. Он имел место в приграничной Ростовской области в 2019 году.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал репортаж Царьграда из Донбасса, в котором рассказывалось о праздновании Дня Победы в народных республиках.
Спецкор "Первого русского" Анна Вавилова в сюжете, в частности, призвала зрителей приезжать в ДНР и ЛНР. Ведущая Царьграда Елена Афонина предположила в программе "Интервью", что её коллега таким образом обратилась к тем, кто по-прежнему представляет Донбасс зоной полного отчуждения.
Стешин в эфире программы отметил важность слов Вавиловой. Он обратил внимание, что среди некоторых жителей России до сих пор расхожи мифы о Донбассе, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Собеседник Царьграда рассказал о случае, которому сам был свидетелем. Он имел место в приграничной Ростовской области в 2019 году.
Иногда до позорного доходит. Меня таксист как-то забирал с границы и спросил: "Какой там курс гривны?" Я говорю: "Да вы же живёте рядом - там гривна уже пять лет не ходит, там рубли". Он отвечает: "Ой, а я не знал", передал военкор.

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