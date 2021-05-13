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Военкор распознал "плохой сигнал" для сектора Газа
13 мая 2021, 17:30 • 139 • Политика
Военный корреспондент Евгений Поддубный распознал "плохой сигнал" для сектора Газа. Он обратил внимание на разговор главы Госдепартамента США Энтони Блинкена с главой Израиля Биньямином Нетаньяху.
В своём Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный обратил внимание, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен накануне провëл телефонный разговор с главой Израиля Биньямином Нетаньяху, по итогам которого сообщил, что направит на Ближний Восток заместителя помощника главы Госдепартамента Хади Амра для встречи с обеими сторонами конфликта.
"Мы глубоко вовлечены во все сферы конфликта. Государственный департамент, Белый дом, высшие должностные лица, израильтяне, палестинцы и другие страны и партнëры в регионе призывают к деэскалации и добиваются еë", - цитирует Блинкена военкор.
Глава Госдепа США утверждает, что ХАМАС просто без разбора сбрасывает ракеты на мирных жителей, а "Израиль просто себя защищает".
"Плохой сигнал для Газы", - считает Поддубный.
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