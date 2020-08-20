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Военкор раскрыл, на кого охотились агенты СБУ в Москве

20 августа 2020, 20:15  •  207 • Политика
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса. По информации военкора Семёна Пегова, украинцы охотились в Москве на человека, который проходит по делу малайзийского "Боинга" рейса MH17.
В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину. Произошедшее для Царьграда прокомментировал военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семён Пегов.
Он отмечает, что инцидент наглядно показывает: украинские спецслужбы не имеют ни малейшего представления о том, какие границы нельзя переступать. Это же подтверждает провокация с задержанием граждан России в Минске, к которой СБУ тоже приложила руку.
По информации военкора, украинские спецслужбы пытались похитить в Москве человека, который проходит по делу малайзийского "Боинга" рейса MH17. Его хотели насильно притащить в Гаагу и повесить какие-либо обвинения или попытаться получить какие-то показания, удобные для мирового сообщества, которое явно нацелено абсолютно однобоко освещать и расследовать эту чудовищную трагедию.
Вероятнее всего, целями были либо Бородай, либо Игорь Стрелков, - сказал Семён Пегов в интервью Царьграду.
Военкор считает, что в ответ на эту открытую провокацию российские спецслужбы должны вести себя более агрессивно по отношению к украинским военным, которые совершили военные преступления против русского населения Донбасса. Пегов отмечает, что Следственный комитет России занимается документированием всех этих преступлений, однако настала пора переходить к более активной фазе. Тем более что все имена командиров, занимавшихся геноцидом русского населения, уже известны.
Есть люди, которые открыто угрожают безопасности России, находясь в Прибалтике и так далее. Этих людей надо просто-напросто тоже технично вывозить и судить здесь у нас. Москва вообще должна стать альтернативной площадкой для международного суда по принципу Гааги, только более честной, - подытожил Семён Пегов.

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