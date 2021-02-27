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Военкор "слил" инсайд из МИД Армении: "Все три варианта - об одном"

27 февраля 2021, 20:20  •  49 • Политика
В МИД Армении идут консультации с зарубежными послами для выработки совместного заявления. Есть три варианта заявления. "В принципе, все три варианта - об одном", - комментирует военкор Александр Коц.
Министерство иностранных дел Армении ведёт активные консультации с иностранными послами по поводу ситуации в стране. Утёкшей с переговоров информацией поделился военкор Александр Коц.
По его сведениям, единого мнения среди послов нет, однако представители европейских стран настроены против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В этой связи рассматриваются три варианта совместного заявления.
Первый вариант предполагает заявление о неподчинении премьеру. Второй вариант содержит требование отставки Пашиняна. А в третьем варианте выражается поддержка начальнику Генштаба Армении.
В принципе, все три варианта - об одном,
- комментирует военкор Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.
Напомним, политический кризис в Армении начался с попытки Пашиняна оправдать поражение в войне за Нагорный Карабах "некачественным" оружием. Это вызвало резкую критику со стороны военных. В ответ премьер попытался уволить руководство Генштаба, однако военные сами потребовали отставки Пашиняна.
Больше деталей о происходящем в Армении - на сайте нашего корпункта в Армении.

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