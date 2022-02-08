Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда пот...
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую &q...
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеле...
Главная / Политика

Военкор "поторопил" Макрона после переговоров с Путиным

08 февраля 2022, 01:45  •  111 • Политика
Французский лидер Эммануэль Макрон намерен после визита в Москву отправиться на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Многочасовые переговоры президентов России и Франции завершились пресс-конференцией. После обсуждения с глазу на глаз и Владимир Путин, и Эммануэль Макрон отметили, что беседа прошла конструктивно. Однако у сторон сохраняются различные взгляды на политическую ситуацию.
Президент России заявил, что Минским соглашениям по Украине альтернативы нет. В свою очередь Макрон отметил, что решение украинского вопроса может быть только политическим. При этом Минские соглашения остаются базой для урегулирования в Незалежной. Детально он пообещал развить эту тему на предстоящих переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале оценил встречу двух глав государств.
По его мнению, сенсаций не случилось.
"Ну, в целом по встрече Путина с Макроном - без сенсаций. В сухом остатке - некие предложения Макрона, которые он ещё завтра обсудит с Зеленским, а потом - с представителями НАТО (читай США). «Ближайшие дни будут решающими», - заявил Макрон. Ну вы там поторопитесь, а то Bloomberg ждать не будет", - иронично отметил он, намекая на фейки от западных СМИ о России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


111
Источник
Похожие новости
08 февраля 2022, 00:00
"Лучше б дали деньги": Украинский генерал недоволен военной помощью Запада
08 февраля 2022, 00:00
Как "кукурузники" Ан-2 помогут России подавить ПВО Украины? Мнение Defence Blog
08 февраля 2022, 00:00
Политолог назвал единственный способ спасти Украину: "Запад помогать не будет"
08 февраля 2022, 00:00
Эрдоган рассчитывает на "критически важную" встречу. В Турции ждут визита Путина
08 февраля 2022, 01:45
Предупреждение Путина Западу озвучено: "Победителей не будет"
08 февраля 2022, 01:45
Путин ответил недовольному Минскими соглашениями Зеленскому: "Терпи, моя красавица"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 февраля 2022, 00:00
"Лучше б дали деньги": Украинский генерал недоволен военной помощью Запада
08 февраля 2022, 00:00
Как "кукурузники" Ан-2 помогут России подавить ПВО Украины? Мнение Defence ...
08 февраля 2022, 00:00
Политолог назвал единственный способ спасти Украину: "Запад помогать не будет&qu...
08 февраля 2022, 00:00
Эрдоган рассчитывает на "критически важную" встречу. В Турции ждут визита П...
08 февраля 2022, 01:45
Предупреждение Путина Западу озвучено: "Победителей не будет"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2022, 13:05
Армия Украины начала голодать
05 февраля 2022, 01:25
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "талант"
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решения
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
05 февраля 2022, 01:25
"Не останавливают нас": Русские в Казахстане продают недвижимость и готовятся бежать
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
02 февраля 2022, 18:35
Время для переговоров исчерпано
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.