|
Военкор "поторопил" Макрона после переговоров с Путиным
08 февраля 2022, 01:45 • 111 • Политика
Французский лидер Эммануэль Макрон намерен после визита в Москву отправиться на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Многочасовые переговоры президентов России и Франции завершились пресс-конференцией. После обсуждения с глазу на глаз и Владимир Путин, и Эммануэль Макрон отметили, что беседа прошла конструктивно. Однако у сторон сохраняются различные взгляды на политическую ситуацию.
Президент России заявил, что Минским соглашениям по Украине альтернативы нет. В свою очередь Макрон отметил, что решение украинского вопроса может быть только политическим. При этом Минские соглашения остаются базой для урегулирования в Незалежной. Детально он пообещал развить эту тему на предстоящих переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале оценил встречу двух глав государств.
По его мнению, сенсаций не случилось.
"Ну, в целом по встрече Путина с Макроном - без сенсаций. В сухом остатке - некие предложения Макрона, которые он ещё завтра обсудит с Зеленским, а потом - с представителями НАТО (читай США). «Ближайшие дни будут решающими», - заявил Макрон. Ну вы там поторопитесь, а то Bloomberg ждать не будет", - иронично отметил он, намекая на фейки от западных СМИ о России.
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 февраля 2022, 13:05
|
05 февраля 2022, 01:25
|
01 февраля 2022, 10:30
|
06 февраля 2022, 07:45
|
05 февраля 2022, 01:25
|
06 февраля 2022, 11:50
|
02 февраля 2022, 18:35