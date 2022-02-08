Военкор "поторопил" Макрона после переговоров с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон намерен после визита в Москву отправиться на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Многочасовые переговоры президентов России и Франции завершились пресс-конференцией. После обсуждения с глазу на глаз и Владимир Путин, и Эммануэль Макрон отметили, что беседа прошла конструктивно. Однако у сторон сохраняются различные взгляды на политическую ситуацию.

Президент России заявил, что Минским соглашениям по Украине альтернативы нет. В свою очередь Макрон отметил, что решение украинского вопроса может быть только политическим. При этом Минские соглашения остаются базой для урегулирования в Незалежной. Детально он пообещал развить эту тему на предстоящих переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале оценил встречу двух глав государств.

По его мнению, сенсаций не случилось.

"Ну, в целом по встрече Путина с Макроном - без сенсаций. В сухом остатке - некие предложения Макрона, которые он ещё завтра обсудит с Зеленским, а потом - с представителями НАТО (читай США). «Ближайшие дни будут решающими», - заявил Макрон. Ну вы там поторопитесь, а то Bloomberg ждать не будет", - иронично отметил он, намекая на фейки от западных СМИ о России.