Военкор проанализировал видео из захваченной Шуши: Показывают мечети и прячут разрушенный храм

Военные Азербайджана показали кадры из захваченного ими города Шуша в Нагорном Карабахе. Военкор Александр Коц обнаружил на видео весьма показательный момент, характеризующий обе стороны конфликта.

Он отмечает, что видеозапись сделана, судя по всему, во время вчерашнего прорыва азербайджанских войск с северного направления. Что сейчас происходит в городе, неизвестно.

Примечательно, что в видеоролике Минобороны Азербайджана демонстрирует мечети, отреставрированные армянами. А разбитый азербайджанской (или турецкой) авиацией собор Святого Христа Всеспасителя не показывают, - обратил внимание Александр Коц на своём Telegram-канале "Kotsnews".

Тем временем армия Карабаха официально признала, что потеряла контроль над Шушой. С соответствующим сообщением выступил пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

К сожалению, мы вынуждены признать, что череда неудач всё ещё преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля, - написал он в Facebook.

Напомним, что Шуша является стратегической точкой в войне за Нагорный Карабах. Захваченный город находится на дороге, которая соединяет столицу региона с Арменией. Без него шансы армян на удачный исход войны значительно снизились.