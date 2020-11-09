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Военкор проанализировал видео из захваченной Шуши: Показывают мечети и прячут разрушенный храм

09 ноября 2020, 21:45  •  160 • Политика
Азербайджан обнародовал видео из захваченного города Шуша. Кадры внимательно проанализировал военкор Александр Коц. "Минобороны Азербайджана демонстрирует мечети, отреставрированные армянами. А разбитый азербайджанской (или турецкой) авиацией собор Святого Христа Всеспасителя не показывают", - указывает он.
Военные Азербайджана показали кадры из захваченного ими города Шуша в Нагорном Карабахе. Военкор Александр Коц обнаружил на видео весьма показательный момент, характеризующий обе стороны конфликта.
Он отмечает, что видеозапись сделана, судя по всему, во время вчерашнего прорыва азербайджанских войск с северного направления. Что сейчас происходит в городе, неизвестно.
Примечательно, что в видеоролике Минобороны Азербайджана демонстрирует мечети, отреставрированные армянами. А разбитый азербайджанской (или турецкой) авиацией собор Святого Христа Всеспасителя не показывают, - обратил внимание Александр Коц на своём Telegram-канале "Kotsnews".
Тем временем армия Карабаха официально признала, что потеряла контроль над Шушой. С соответствующим сообщением выступил пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.
К сожалению, мы вынуждены признать, что череда неудач всё ещё преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля, - написал он в Facebook.
Напомним, что Шуша является стратегической точкой в войне за Нагорный Карабах. Захваченный город находится на дороге, которая соединяет столицу региона с Арменией. Без него шансы армян на удачный исход войны значительно снизились.

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