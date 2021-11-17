Военкор предупредил об угрозе блокады для русских миротворцев в Карабахе

Военный корреспондент Семён Пегов предупредил об угрозе для русских миротворцев в Карабахе.

В эфире Telegram-канала WarGonzo Пегов напомнил о том, что ранее вооружённые силы Азербайджана при поддержке бронетехники атаковали несколько высот, где расположены посты армии Армении. При этом, по предварительным данным, две из этих высот сейчас уже контролируются азербайджанскими военными.

Военкор отметил, что на данный момент неизвестно, насколько плотно бойцы могли закрепиться на этих высотах, но очевидно одно - эти точки имеют стратегическое значение. Пегов объяснил, что с этих высот можно контролировать трассу, соединяющую Ереван и Горис.

"Если там развернуть артиллерию - можно огнём отрезать целый армянский регион Сюник от других областей страны", - отметил он.

При этом военкор обратил внимание, что в этой ситуации под угрозой блокады также может оказаться Арцах и, в том числе, группировка миротворческих сил России.