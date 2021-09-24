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Военкор предупредил об опасности новой "горячей точки" на границе с Россией

24 сентября 2021, 13:50  •  175 • Политика
Военкор Дмитрий Стешин рассуждает о намерении США разжечь новый конфликт на межнациональной почве у границ России.
Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин уверен, что США могут устроить "ещё один управляемый конфликт малой интенсивности на границе с Россией".
Свои выводы Стешин делает на сообщении из Telegram-канала блогера и публициста Сергея Мардана, который сообщил о планах администрации президента США Байдена назначить уроженку Казахстана, профессора банковского права Корнелльского университета Сауле Омарову на пост главы управления валютного контроля при Минфине США. Сообщается, что её назначение ожидается на этой неделе.
Украину отработали, теперь на очереди ещё одна постсоветская республика с весомой долей русского населения, находящегося под давлением местных националов,
- полагает Стешин.
По его словам, в Казахстане "поднеси спичку - полыхнёт", значит "вопли, новые санкции, поставки оружия - всё, как любят в Вашингтоне..."
Стешин отмечает, что "дьявольский план с Новороссией" заключался в том, чтобы "организовать на границах России ещё одну "горячую точку" или вынудить к походу на Киев.
"Восемь лет она пульсирует, работает для бандеровцев средством внутренней мобилизации. Никто не знает, случайно, какой был план у Вашингтона? И судя по происходящему на Донбассе, нам подсунули худший вариант. Зато мы не повелись на провокации. Теперь на очереди Казахстан. К гадалке не ходи", - полагает Стешин.
Ранее военкор указал, что в Казахстане стали давить русскую диаспору и вести себя неподобающе после референдума в Крыму

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