Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в...
Главная / Политика

Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"

09 апреля 2021, 02:50  •  149 • Политика
Киев готовит нападение в Донбассе, а также на приднестровском и крымском направлениях, утверждает военкор Котенок. "Судите сами, каков соблазн с гиканьем и завыванием убить свою "квазистрану". Гори всё синим пламенем ради захватывающей энергии майдана!" - пишет он.
Получены неопровержимые доказательства подготовки Украины к активизации боевых действий, и не только в Донбассе, но и в Крыму и Приднестровье. Об этом сообщает российский военкор Юрий Котенок.
Он пишет, что не исключены военные провокации с привлечением контингентов и военных специалистов из стран НАТО на приднестровском и крымском направлениях. Если Вашингтон решится на усиление группировки ВМС стран НАТО в Чёрном море даже в рамках ограничений доктрины Монтрё, это станет маркером, отмечает военкор.
Киев в пароксизме реванша может рискнуть на провокации при условии их поддержки со стороны США и союзников на море, авиацией и системами РЭБ,
- пишет Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Военкор отмечает, что из Москвы звучат предупреждения заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, зампреда Совета Федерации Константина Косачева и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Их в Киеве слушают, но могут и не принять в должное внимание, считает Юрий Котенок.
Судите сами, каков соблазн с гиканьем и завыванием убить свою "квазистрану". Гори всё синим пламенем ради захватывающей энергии майдана!
- резюмирует военкор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
09 апреля 2021, 00:05
Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе
09 апреля 2021, 01:00
Сатановский "послал" Германию, Францию и США: "К Зеленскому! Причём тут Путин?"
09 апреля 2021, 01:00
В Испании раскрыли план США против ЕС: "Лучшее, что могут сделать, - развязать войну на Украине"
09 апреля 2021, 00:05
США грозят отправить корабли в Черное море
09 апреля 2021, 01:00
США обвинили Россию в "эскалации агрессии" в Донбассе: "Вызывает беспокойство"
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
03 апреля 2021, 02:55
Донбасс не будет лёгкой прогулкой: сценарий НАТО и Киева просчитан
03 апреля 2021, 15:45
"В Тюмени стою, жду электричку, а тут… ": Неожиданная ситуация на ж/д путях вызвала улыбку военкора
04 апреля 2021, 00:00
Украина выдвинула ультиматум на переговорах по Донбассу: "Мы не будем даже объяснять почему"
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.