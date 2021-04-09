Киев готовит нападение в Донбассе, а также на приднестровском и крымском направлениях, утверждает военкор Котенок. "Судите сами, каков соблазн с гиканьем и завыванием убить свою "квазистрану". Гори всё синим пламенем ради захватывающей энергии майдана!" - пишет он.

Получены неопровержимые доказательства подготовки Украины к активизации боевых действий, и не только в Донбассе, но и в Крыму и Приднестровье. Об этом сообщает российский военкор Юрий Котенок.

Он пишет, что не исключены военные провокации с привлечением контингентов и военных специалистов из стран НАТО на приднестровском и крымском направлениях. Если Вашингтон решится на усиление группировки ВМС стран НАТО в Чёрном море даже в рамках ограничений доктрины Монтрё, это станет маркером, отмечает военкор.

Киев в пароксизме реванша может рискнуть на провокации при условии их поддержки со стороны США и союзников на море, авиацией и системами РЭБ,

- пишет Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Военкор отмечает, что из Москвы звучат предупреждения заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, зампреда Совета Федерации Константина Косачева и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Их в Киеве слушают, но могут и не принять в должное внимание, считает Юрий Котенок.

Судите сами, каков соблазн с гиканьем и завыванием убить свою "квазистрану". Гори всё синим пламенем ради захватывающей энергии майдана!

- резюмирует военкор.