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Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"

21 сентября 2021, 07:55  •  115 • Политика
Турция отказала России в признании выборов в Госдуму. В официальной Анкаре решили, что не на всей территории нашей страны готовы признать голосование. Военкор Евгений Поддубный предложил решить вопрос с неопределённой Турцией радикально: "Пора бы уж", - отметил он.
Речь идёт об отказе Турции признать выборы в Госдуму на территории Крыма. В турецком МИД заявили, что Анкара "продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает нелегальную аннексию Крыма". В сообщении говорится, что выборы в Госдуму России, которые прошли на территории полуострова, "не имеют юридической силы для Турции". Учитывая, что Крым является территорией России, таким образом Турция прямо говорит, что не признаёт результаты выборов в нашей стране.
Комментируя новый выпад официальной Анкары, Евгений Поддубный предложил ответить этой стране тем же:
"Пора бы уж не признавать Турцию", - написал он в своём Telegram-канале.

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