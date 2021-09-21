Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"

Турция отказала России в признании выборов в Госдуму. В официальной Анкаре решили, что не на всей территории нашей страны готовы признать голосование. Военкор Евгений Поддубный предложил решить вопрос с неопределённой Турцией радикально: "Пора бы уж", - отметил он.

Речь идёт об отказе Турции признать выборы в Госдуму на территории Крыма. В турецком МИД заявили, что Анкара "продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает нелегальную аннексию Крыма". В сообщении говорится, что выборы в Госдуму России, которые прошли на территории полуострова, "не имеют юридической силы для Турции". Учитывая, что Крым является территорией России, таким образом Турция прямо говорит, что не признаёт результаты выборов в нашей стране.

Комментируя новый выпад официальной Анкары, Евгений Поддубный предложил ответить этой стране тем же:

"Пора бы уж не признавать Турцию", - написал он в своём Telegram-канале.