Военкор познакомил русских с "перлами" нового назначенца в Казахстане: "Всё это слышал на Украине"

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц познакомил русских с "перлами" нового назначенца в Казахстане. "Ловлю себя на мысли, что всё это уже слышал. Слово в слово. На Украине…" - отметил он в своём Telegram-канале.

По словам военкора, накануне на должность вице-министра информации и общественного развития Казахстана был назначен Аскар Умаров.

"Медийкой теперь там рулит идейный пантюркист и русофоб", - отметил он.

Для наглядности Коц привёл выдержку из "избранных цитат" нового чиновника.

"С русскими проблемами языка и культуры в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора", - гласит одна из них.

Также в высказываниях Умарова наблюдаются фразы о "чужой войне" в контексте Дня Победы, о попытках жителей его страны "провести деколонизацию сознания", конечно, как намёк на русское влияние.

Коц отметил, что ему неоднократно писали казахи о том, что на самом деле права русских никто не ущемляет в их стране, "бывают единичные бытовые случаи, но казахские националисты - это маргинальная прослойка". При этом он с иронией обратил внимание на такого "ни на что не влияющего" "маргинала" Умарова.

"А я ловлю себя на мысли, что всё это уже слышал. Слово в слово. На Украине…" - подчеркнул Коц.