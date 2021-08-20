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Военкор познакомил русских с "перлами" нового назначенца в Казахстане: "Всё это слышал на Украине"

20 августа 2021, 13:15  •  44 • Политика
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц познакомил русских с "перлами" нового назначенца в Казахстане. "Ловлю себя на мысли, что всё это уже слышал. Слово в слово. На Украине…" - отметил он в своём Telegram-канале.
По словам военкора, накануне на должность вице-министра информации и общественного развития Казахстана был назначен Аскар Умаров.
"Медийкой теперь там рулит идейный пантюркист и русофоб", - отметил он.
Для наглядности Коц привёл выдержку из "избранных цитат" нового чиновника.
"С русскими проблемами языка и культуры в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора", - гласит одна из них.
Также в высказываниях Умарова наблюдаются фразы о "чужой войне" в контексте Дня Победы, о попытках жителей его страны "провести деколонизацию сознания", конечно, как намёк на русское влияние.
Коц отметил, что ему неоднократно писали казахи о том, что на самом деле права русских никто не ущемляет в их стране, "бывают единичные бытовые случаи, но казахские националисты - это маргинальная прослойка". При этом он с иронией обратил внимание на такого "ни на что не влияющего" "маргинала" Умарова.
"А я ловлю себя на мысли, что всё это уже слышал. Слово в слово. На Украине…" - подчеркнул Коц.

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