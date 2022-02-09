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Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"

09 февраля 2022, 15:40  •  85 • Политика
Военкор Андрей Руденко показал тревожную запись со сбитого в Донбассе беспилотника ВСУ. "Случайность? Не думаю!" - отметил он, комментируя видео.
Ранее сегодня стало известно о том, что защитники Луганской Народной Республики смогли предотвратить артудар, который планировали нанести Вооружённые силы Украины. В ЛНР сообщили, что в Донбассе был перехвачен украинский беспилотник. Его ВСУ запустили для корректировки огня.
На записи, которую опубликовал Андрей Руденко в своём Telegram-канале, виден маршрут полёта беспилотника "Лелека-100" ("Аист-100". - Ред.). Он отметил, что кадры с гаджета показали, что объектами, над которыми летал БПЛА, оказались церковь, работающее предприятие, гражданская инфраструктура.
"Скорее всего, это и были цели для артудара ВСУ, которого удалось избежать, вовремя посадив эту птичку", - отметил Руденко.
По его словам, во время полёта беспилотника разведка Народной милиции ЛНР засекла приведение артиллерии ВСУ в боевую готовность.
"Случайность? Не думаю!" - констатировал он.

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