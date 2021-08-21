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Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"

21 августа 2021, 23:10  •  223 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц показал видео того, какая судьба была уготована подаренному Путиным Меркель букету цветов во время встречи в Кремле 20 августа. "Шок-контент", - прокомментировал видео журналист.
Напомним, 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетила Москву с прощальным визитом. Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин вручил немецкой гостье букет цветов, чем вызвал улыбку на лице фрау.
После этого, сразу перед переговорами, букет унесли. Куда? Вопрос, на который могли бы ответить лишь участники немецкой делегации да протокольная служба.
Тем временем в соцсетях появилось шутливое видео, касающееся дальнейшей судьбы этого букета.
"Шок-контент, - оценил юмор военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своём авторском Telegram-канале Kotsnews. - Стала известна судьба букета, подаренного Путиным госпоже Меркель".
Судя по кадрам, сразу после Меркель букет (очевидно, каким-то таинственным образом, не иначе) перекочевал в руки… президента Украины Владимира Зеленского. Политический юмор оказался весьма тонким, ведь 22 августа канцлер едет в Киев на встречу с ним. И в этом свете букет в руках улыбающегося Зеленского представляется этакой эстафетной палочкой от Путина.
Напомним, ранее портал Sohu разгадал характер Путина по букету для Меркель.

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