Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?

По мнению военного корреспондента Евгения Поддубного, который освещает события в Сирии, самым важным сообщением последних суток можно считать заявление российской стороны касательно закрытия воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Напомним, что накануне Минобороны сообщило, что Россия не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в Сирии. С таким заявлением 1 марта выступил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он отметил, что в связи с последними событиями правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. По этой причине командование группировки российских войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии.

"Мне кажется, что это самое важное сообщение последних суток", - написал Евгений Поддубный в своём Telegram-канале в качестве комментария к соответствующей новости.

Ранее стало известно о том, что турецкие ВВС в небе над Идлибом сбили два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. В свою очередь система ПВО Сирии уничтожила шесть ударных турецких беспилотников. Ситуация в зоне конфликта продолжает накаляться.