Военкор объяснил "милостивую паузу" России: "Гордон этого не понимает, к сожалению"

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в разговоре с Царьградом объяснил "милостивую паузу" России, отметив, что украинский журналист Дмитрий Гордон, угрожавший русским "гробами", этого просто не понимает.

По словам Дмитрия Стешина, Россия на войну, о которой не перестаёт говорить Киев, до сих пор не явилась, и журналист Дмитрий Гордон, позволяющий себе угрозы в адрес Москвы, прекрасно это знает.

"Ему сложно на самом деле судить, в какую сторону пойдут гробы и чем всё это закончится. Украину, кажется, чётко предупредили, что любая попытка обострения закончится потерей украинской государственности. Кстати, после этого заявления Владимира Путина на фронтах Донбасса, наверное, полгода было затишье, я это помню совершенно чётко", - заявил Стешин в разговоре с Царьградом.

По его мнению, сейчас Киеву потребовалось обострить ситуацию, поэтому и началось нагнетение "со всех сторон".

Военкор также напомнил про минувшие события в Грузии. По его словам, он своими глазами видел, как была разгромлена группировка 15-тысячной грузинской армии под Гори и в Цхинвале, с минимальными потерями с российской стороны и со стороны добровольцев Южной Осетии.

"Кажется, даже до сотни человек не добралось число потерь. При том, что войну Грузия начала с удара по расположению миротворцев и в Цхинвале, и на блоках. Но 2008 год - это была совершенно другая российская армия", - подчеркнул Стешин.

Он добавил, что видел российские войска в 2016-2017 годах в Сирии, и с тех пор армия ещё более усовершенствовалась, поэтому Украине грозить потерями России просто смешно.

"Я думаю, что это будет избиение младенцев. На самом деле, это очень тяжело и страшно, потому что всё-таки мы один народ. Может, этим и объясняется эта семилетняя милостивая пауза российская. Потому что действительно убивать своих очень тяжело. Гордон этого не понимает, к сожалению", - заключил Стешин.