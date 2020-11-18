Военкор о провале американского гонца: "Эрдоган опустил Помпео ниже плинтуса!"

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган из-за изменений в графике не смог встретиться с американским госсекретарем Майком Помпео. После переговоров во Франции высокопоставленный американец прибыл в Стамбул, однако аудиенции с Эрдоганом у него не состоялось.

В Турции пояснили, что хотели бы, чтобы встреча всё же прошла, однако, сослались они, график президента страны перестал соответствовать тем параметрам, которые определяли визит госсекретаря с самого начала.

Помпео прибыл с визитом в Стамбул, где должен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем, однако в Анкару он пока не собирается, указали в Госдепе.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок иронично отреагировал на коллизию с Эрдоганом.

"Эрдоган опустил Помпео ниже плинтуса!" - написал он в своём телеграм-канале.

По мнению политолога Марата Баширова, турецкий лидер сознательно взял паузу. Не исключено, что он хочет дождаться следующей администрации США.

Напомним, что недавно в США прошли президентские выборы, и общество в Штатах раскололось. Так, в выходные состоялся "марш миллионов" в поддержку Трампа, где приняли участие и голосовавшие за демократа Джо Байдена: они атаковали республиканцев, после чего взаимных стычек было уже не избежать.