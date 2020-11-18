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Военкор о провале американского гонца: "Эрдоган опустил Помпео ниже плинтуса!"
18 ноября 2020, 14:45 • 196 • В мире
Российский военный корреспондент Юрий Котенок сыронизировал по поводу провалившейся встречи американского госсекретаря Майкла Помпео и турецкого лидера Реджепа Эрдогана. "Эрдоган опустил Помпео ниже плинтуса!" - написал он в своём телеграм-канале.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган из-за изменений в графике не смог встретиться с американским госсекретарем Майком Помпео. После переговоров во Франции высокопоставленный американец прибыл в Стамбул, однако аудиенции с Эрдоганом у него не состоялось.
В Турции пояснили, что хотели бы, чтобы встреча всё же прошла, однако, сослались они, график президента страны перестал соответствовать тем параметрам, которые определяли визит госсекретаря с самого начала.
Помпео прибыл с визитом в Стамбул, где должен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем, однако в Анкару он пока не собирается, указали в Госдепе.
Российский военный корреспондент Юрий Котенок иронично отреагировал на коллизию с Эрдоганом.
"Эрдоган опустил Помпео ниже плинтуса!" - написал он в своём телеграм-канале.
По мнению политолога Марата Баширова, турецкий лидер сознательно взял паузу. Не исключено, что он хочет дождаться следующей администрации США.
Напомним, что недавно в США прошли президентские выборы, и общество в Штатах раскололось. Так, в выходные состоялся "марш миллионов" в поддержку Трампа, где приняли участие и голосовавшие за демократа Джо Байдена: они атаковали республиканцев, после чего взаимных стычек было уже не избежать.
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