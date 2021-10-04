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Военкор о фото Ройзмана и Саакашвили: "Надо быть последним подонком"

04 октября 2021, 06:00  •  280 • Политика
Евгений Ройзман опубликовал фото с Михаилом Саакашвили, заявив, что тот совершил смелый поступок, вернувшись в Грузию. В кадре Ройзман обнимает политика. Военкор Евгений Поддубный посчитал снимок, мягко говоря, неуместным: "Надо быть последним подонком".
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опубликовал в социальной сети пост со словами восхищения в адрес экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Последний, спрятавшись в фургоне для зелени, приехал на территорию Грузии и вскоре был арестован.
Михаил, это достойный поступок. Жму руку, - написал Ройзман в соцсети, настаивая, что Саакашвили, понимая близость ареста, решил вернуться в Грузию. И это, мол, и есть подвиг.
Военкор Евгений Поддубный несколько убавил пафоса в сказанном Ройзманом. Он напомнил о предательстве Саакашвили, которое стоило жизней русских солдат.
Надо быть последним подонком, чтобы обнимать человека, приказы которого убили солдат твоей страны и её граждан, который развязал войну, который отдал команду бить по спящему городу реактивной артиллерией, - написал Поддубный, характеризуя Ройзмана.
Действительно, именно Михаил Саакашвили развязал войну в 2008 году. И били грузинские военные именно по спящему городу. После в прессе военное преступление Саакашвили выставили как агрессию России. Потом правда раскрылась. Именно тогда Михаил Саакашвили был так взволнован, что жевал собственный галстук - кадры опубликовало "Би-би-си".
Россия - очень толерантная страна, и народ в моей стране очень добрый, - продолжил Поддубный, говоря о Ройзмане. - Его бы в Европе или США вытравили из публичного поля к чёрту за подобное, он бы на улицу без грима не смог бы выйти. И руки ему приличный человек не подаст.
Кстати, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться выдачи Саакашвили, поскольку тот является гражданином Незалежной.

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