«Военкор не становится менее эмоциональным»: о чём говорили журналисты на конференции RT MEDIA TALK

В Москве 2 октября состоялась конференция RT MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов». В ней приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а также российские и зарубежные журналисты. Участники дискуссии обсудили проблему обеспечения безопасности сотрудников прессы, верификацию новостей, поступающих из зон конфликтов, а также вопрос эмоциональной вовлечённости и беспристрастности журналистов в условиях боевых действий и гражданских протестов.

В Москве 2 октября состоялась конференция RT MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов». Она была приурочена к подведению итогов второй Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2019). Премия была учреждена в память о сирийском журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с телеканалом RT Arabic и погиб под ракетным обстрелом ИГ* в июне 2017 года. В том же году телеканал RT учредил премию, которая вручается ежегодно военным корреспондентам, работающим в горячих точках планеты.

Халед аль-Хатыб

© RT

Первое вручение премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards состоялось в 2018-м. В этом году лауреатами стали журналисты из Италии, Индии, США и России, всего же на конкурс были направлены работы от репортёров из 25 стран. Премию в номинации «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео» получил итальянский журналист Фаусто Билославо за работу «Битва за Триполи» (The Battle Of Tripoli).

В номинации «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео» награду получил индийский репортёр Амитабх Реви с работой «Пальмира: возродиться как феникс из пепла» (Palmyra Ravaged By Daesh, A Bid To Rise Like The Phoenix). В фильме рассказывается о том, как идёт восстановление сирийской Пальмиры, разрушенной в тот период, когда город находился под контролем ИГ.

В этой же номинации приз получил российский журналист Антон Степаненко за фильм «Ракка. Жизнь после войны» (Raqqa. Life After War). Лента повествует об истории сирийской Ракки, ставшей на время «столицей» ИГ, а потом почти полностью разрушенной бомбардировками американской коалиции.

Премию за лучший текст из зоны конфликта получил американский репортёр Кеннет Розен за серию статей, рассказывающих о жизни в приграничных районах Ирака и САР, разделённых построенной в 2018 году стеной.

Цена риска

Победители конкурса Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2019 Фаусто Билославо, Амитабх Реви и Антон Степаненко приняли участие в первой сессии конференции MEDIA TALK «Профессия «военкор»: оправдан ли риск». В дискуссии также участвовал известный российский военный корреспондент Александр Коц, в роли модератора выступила Пола Слиер — военкор и руководитель ближневосточного бюро RT.

Коллеги начали беседу с обсуждения допустимой грани риска, до которой может доходить журналист в своей работе. По словам Александра Коца, риск — неотъемлемая часть работы военного корреспондента.

«Без риска не будет хороших репортажей», — уверен он.

Корреспондент арабской редакции RT Саргон Хадая (справа), попавший под обстрел в Сирии

РИА Новости

Отвечая на вопрос RT, Коц отметил, что военкоры подвержены профессиональной деформации. Она проявляется в том, что на какие-то пугающие вещи человек начинает реагировать менее эмоционально. Однако полностью эмоции не уходят, добавил журналист.

«Военный журналист не становится менее эмоциональным, потому что иначе он перестаёт быть журналистом. Чужую боль нужно пропускать через себя, чтобы довести её до своего читателя, зрителя, без личного участия этого не донести», — подчеркнул Коц.

Постоянное нахождение в боевых условиях, несомненно, притупляет чувство самосохранения, человек может потерять необходимую для такой ситуации бдительность. Поэтому любому военкору периодически нужно делать передышку в несколько месяцев, пояснил Коц.

Как заметил в своём выступлении Антон Степаненко, когда он только начинал работать на телевидении, надпись «Пресса» на бронежилете или шлеме давала гарантии того, что корреспондент не станет мишенью для солдат. Но сегодня эти правила действуют уже не всегда — одним из примеров является конфликт в Донбассе. Репортёрам даже приходилось отказываться от маркировки «Пресса» и максимально камуфлироваться во время командировок в регион, чтобы не попасть под пули.

Точка невозврата

Гражданские протесты и уличные столкновения оппозиции и правоохранителей порой могут составить конкуренцию военным действиям. Именно специфике освещения протестных выступлений была посвящена вторая сессия MEDIA TALK. В дискуссии приняли участие депутат Госдумы, член думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Наталья Поклонская, военный корреспондент Евгений Поддубный, руководитель телеканала RT France Ксения Фёдорова и заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Модерировала сессию «Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе» военный корреспондент и ведущая RT Arabic Анна Книшенко.

Демонстрация «жёлтых жилетов»

© Benoit Tessier/Reuters

Собеседники обратились к истории освещения протестных выступлений «жёлтых жилетов» во Франции. Как рассказала Ксения Фёдорова, хотя в ноябре прошлого года на улицы вышли миллионы возмущённых людей, крупные французские СМИ сначала игнорировали их, а потом начали освещать протесты, но делали это крайне предвзято. Именно корреспонденты RT были с самого начала в гуще событий, давали слово протестующим и смогли завоевать их доверие.

Однако иногда мирный протест переходит в гражданскую войну — так случилось на Украине. И эти события участники сессии тоже не обошли вниманием. По мнению Евгения Поддубного, точка невозврата, после которой протест неизбежно переходит в вооружённую фазу, — это появление первых погибших.

«Ёмкость любого конфликта определяет количество оружия, заброшенного в конфликт. И на Майдане оно появилось очень быстро. Да, на Майдане стояли люди с прекрасными лицами, с детьми, но уже было ясно, что если власть не примет меры, то ситуация перерастёт в гражданскую войну», — пояснил Поддубный.

При освещении гражданских протестов вопрос эмоциональной вовлечённости репортёров так же актуален, как и в случае военных действий. Как рассказал в интервью RT Поддубный, это очень индивидуально и зависит от страны и ситуации.

«Лично для меня Украина — родная страна, и как можно было оставаться нейтральным, я не понимаю. Я никогда не понимал, чем украинский народ отличается от русского народа. Там мне не удавалось сохранить беспристрастность. Когда речь идёт о том, что тебе лично не близко, может, да, это возможно», — пояснил репортёр.

По мнению Поддубного, разговоры о полной беспристрастности журналистов — лукавство, поскольку в любом случае человек внутренне принимает ту сторону, которая ему морально и этически ближе. Однако СМИ всё равно должны руководствоваться чувством баланса и справедливости, являясь фильтром на пути той информации, которую получает потребитель, считает журналист.

Военкор Евгений Поддубный — об эмоциональной вовлечённости журналистов в освещаемые события

Верификация и фейкофикация

Нынешнее обилие каналов распространения информации, таких как социальные сети и видеохостинги, выдвигает на первый план проблему достоверности новостей, в том числе поступающих из горячих точек. Этой теме была посвящена сессия «Правда или фейк: как верифицировать информацию из горячих точек», в которой приняли участие профессор, специалист в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания Татьяна Черниговская, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, военный корреспондент Алексей Самолётов и глава международного видеоагентства Ruptly Динара Токтосунова. В роли модератора выступил директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия сегодня» Пётр Лидов-Петровский.

Как рассказала глава Ruptly, чаще всего горячие точки находятся в труднодоступных местах, но с развитием гражданской журналистики и социальных сетей скорость передачи с места событий возросла — пока съёмочная группа крупного телеканала будет добираться до места событий, стрингер, работающий на месте, может оперативно выложить видеозапись случившегося. Однако такая информация нуждается в тщательной проверке — в Ruptly есть целый отдел, который занимается верификацией видео.

«Хотя это немного замедляет (работу. — RT), но мы уверены в том, что дадим правильную информацию людям», — пояснила Токтосунова.

Сегодня создатели фейковых новостей могут активно прибегать к новейшим IT-разработкам, отметили участники дискуссии. Например, для этого может использоваться алгоритм создания дипфейков — это синтезированное видео с наложенными друг на друга изображениями. По мнению Дмитрия Пескова, ограничить распространение подобных фальшивых видео в обозримом будущем будет невозможно. Однако можно развивать технологии по их распознаванию — в этом опять же могут помочь технологии нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Новая реальность

Завершающая конференцию сессия носила название «Четвёртая власть: роль СМИ в международных конфликтах». В ней приняли участие главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Вела сессию телеведущая Ирада Зейналова.

Одной из тем обсуждения стала цеховая солидарность журналистов из разных изданий — её уровень значительно упал за последние годы. Если прежде журналисты из СМИ, стоявших на противоположных идейных платформах, помогали друг другу в экстренных ситуациях, в условиях боевых действий, то сейчас уровень этой взаимной поддержки сильно снизился.

Маргарита Симоньян обратилась к военным репортёрам, находившимся в зале, с просьбой поделиться своими впечатлениями о том, как сейчас происходит взаимодействие с иностранными коллегами во время полевой работы.

«Просто коротко резюмирую, что за те годы, что мы не работаем «в поле», сейчас работаете вы, ребята, катастрофически изменилось и исчезло фактически то, что у нас было естественной цеховой солидарностью. Как вот я вас слушаю и понимаю, что этого больше нет», — подытожила она.

По мнению Ирады Зейналовой, в последние годы журналистика очень сильно политизировалась, и в то же время вырос запрос общества на политизированную информацию.

Затронули участники конференции и тему международной журналистики, в которой уже практически не осталось места для усреднённых и нейтральных мнений. Типичным примером стала история сирийского мальчика Хасана Диаба, которого «Белые каски» представили в роли пострадавшего от вымышленной химической атаки в сирийской Думе. Как отметила Маргарита Симоньян, после того, как RT удалось доказать, что ролик был постановочным, ни один из тех телеканалов, которые делали из этого мальчика символ сопротивления Асаду, так и не извинились.

«Мы живём в таком мире, где нужно выбирать сторону добра или зла. То, что ты видишь, зависит от того, где ты стоишь. Знаменитый бибисишный принцип, который они преподавали нам: тот, кто для кого-то террорист, для кого-то — защитник свободы. Но ВВС первые не следуют своему принципу и готовы вешать ярлыки», — подчеркнула Симоньян.

Как пояснила в интервью RT Мария Захарова, говорить о том, что фабрикация фальшивых новостей — новое явление, не приходится, поскольку СМИ использовались в интересах власть имущих с самого момента своего появления. Но сегодня есть важное отличие: до появления интернета, цифровизации у аудитории не было возможности проверить достоверность сообщений СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о фейковых новостях

«Сегодня же можно достать любую информацию, сегодня так или иначе можно узнать любой исторический факт. Цифровизация архивов, онлайн-библиотеки, подписка на новостные агентства, но при этом, к сожалению, доминирование или попытка доминировать с манипуляцией информации всё равно продолжается. В этом нонсенс того, что происходит. Когда все всё понимают, а всё равно правда не торжествует», — подытожила Мария Захарова.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.