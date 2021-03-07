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Военкор напомнил лучшую речь Зеленского: "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда"

07 марта 2021, 02:50  •  94 • Политика
Военкор Юрий Котенок напомнил лучшую речь Зеленского. "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда", - молил когда-то будущий президент Украины.
В своём Telegram-канале Юрий Котенок продемонстрировал короткий отрывок из старой игры КВН. Она вышла в эфир 8 ноября 2001 года. Участники сборной XXI века по сюжету оказались на необитаемом острове. Потом они понимают, что участвуют в телепроекте на выживание и вокруг них много камер. Тогда каждый обращается к президенту своей страны.
Зеленский в шляпе и цветастой рубахе взывал в камеру к Леониду Даниловичу (Кучме). Другие участники команды начинают перебивать, но юморист их отталкивает и говорит, что сейчас обращается к человеку, от которого зависит его, да что там его - судьба всей Украины.
"Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста. Ну хоть за долги. Я вас очень прошу", - умолял Владимир Зеленский.
В комментариях под видео пользователи подметили, что Зеленский уже наснимал столько роликов, что теперь вообще уже может ничего больше не говорить. Достаточно прокручивать старые номера.
За эти почти два десятилетия кавээнщик Зеленский превратился сначала в телеведущего, затем в идеолога, автора, режиссёра и главного актёра "Вечернего квартала", а его команда - в студию "Квартал-95". А после суперуспешного сериала "Слуга народа" стало известно, что юморист решил податься в политику, зарегистрировал партию с тем же названием и в новогоднюю ночь сообщил согражданам о том, что намерен баллотироваться в президенты.
Выборы Зеленский выиграл, но сейчас стремительно теряет популярность. Не прошло ещё и двух лет, как юморист руководит государством, а его уже называют предателем Украины. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что Владимира Зеленского ждёт такой же финал, как румынского политика Николае Чаушеску, которого расстреляли сограждане.

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