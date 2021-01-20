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Военкор Коц "вангует" конфликт на выборах в Госдуму: "К объединению не способны"
20 января 2021, 15:15 • 240 • Политика
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц прогнозирует конфликт на ближайших выборах в Госдуму. "К объединению не способны", - пишет журналист о российской оппозиции, на которой отразится задержание скандального блогера Алексея Навального.
Напомним, Навальный вернулся в Россию 17 января. Его задержали в рамках дела о мошенничестве. Решением суда он отправлен под стражу - Навальный проведёт под арестом 30 суток.
По мнению Александра Коца, "сейчас любопытно будет наблюдать, как в отсутствие Навального начнёт почкованием делиться оппозиция и конфликтовать между собой".
"К объединению они не способны, много раз доказывали", - написал он в своём аккаунте в Twitter.
При этом журналист "вангует" конфликт жены Навального Юлии с Любовью Соболь, "которые могут выдвинуться на выборах в Госдуму от одного округа".
Ранее политолог Александр Сосновский также предсказал, что после ареста Навального будет разыграна "женская карта", а самого блогера в его команде сменит жена Юлия. По мнению политолога, для этого придётся отодвинуть на второй план Любовь Соболь и Марию Певчих.
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