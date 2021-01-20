Военкор Коц "вангует" конфликт на выборах в Госдуму: "К объединению не способны"

Напомним, Навальный вернулся в Россию 17 января. Его задержали в рамках дела о мошенничестве. Решением суда он отправлен под стражу - Навальный проведёт под арестом 30 суток.

По мнению Александра Коца, "сейчас любопытно будет наблюдать, как в отсутствие Навального начнёт почкованием делиться оппозиция и конфликтовать между собой".

"К объединению они не способны, много раз доказывали", - написал он в своём аккаунте в Twitter.

При этом журналист "вангует" конфликт жены Навального Юлии с Любовью Соболь, "которые могут выдвинуться на выборах в Госдуму от одного округа".

Ранее политолог Александр Сосновский также предсказал, что после ареста Навального будет разыграна "женская карта", а самого блогера в его команде сменит жена Юлия. По мнению политолога, для этого придётся отодвинуть на второй план Любовь Соболь и Марию Певчих.