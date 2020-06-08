Военкор Коц одним анекдотом показал всю суть бунта в США

Журналист Александр Коц в анекдоте изобразил всю суть бунта в США. Военкор "КП" на страничке в Twitter разместил краткий анекдот о пилоте:

- Как назвать чёрного человека за штурвалом самолета? - Не знаю. - Пилот, <чёртов> ты расист!

В комментариях под твитом пользователи смеются, предлагая свои варианты на этот вопрос, порой нецензурные.

Напомним, что из-за охвативших американские штаты протестов, спровоцированных смертью жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, в ряде городов произошли погромы. Местные власти ввели в некоторых особо напряжённых случаях комендантский час.

В то же время уже в воскресенье, 7 июня, стало известно, что ситуация начинает нормализоваться: президент США Дональд Трамп поручил начать вывод Нацгвардии из столицы США Вашингтона, заявив, что ситуация находится под полным контролем.

Ранее Трамп поблагодарил полицию, Национальную гвардию и Секретную службу США за действия в Вашингтоне во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.