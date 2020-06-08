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Военкор Коц одним анекдотом показал всю суть бунта в США

08 июня 2020, 17:00  •  210 • В мире
Военкор "КП" Александр Коц показал всю суть протестов, охвативших США и ряд европейских городов, одним анекдотом.
Журналист Александр Коц в анекдоте изобразил всю суть бунта в США. Военкор "КП" на страничке в Twitter разместил краткий анекдот о пилоте:
- Как назвать чёрного человека за штурвалом самолета? - Не знаю. - Пилот, <чёртов> ты расист!
В комментариях под твитом пользователи смеются, предлагая свои варианты на этот вопрос, порой нецензурные.
Напомним, что из-за охвативших американские штаты протестов, спровоцированных смертью жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, в ряде городов произошли погромы. Местные власти ввели в некоторых особо напряжённых случаях комендантский час.
В то же время уже в воскресенье, 7 июня, стало известно, что ситуация начинает нормализоваться: президент США Дональд Трамп поручил начать вывод Нацгвардии из столицы США Вашингтона, заявив, что ситуация находится под полным контролем.
Ранее Трамп поблагодарил полицию, Национальную гвардию и Секретную службу США за действия в Вашингтоне во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

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