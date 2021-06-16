Военкор Коц объяснил опасность "Шушинской декларации" для России

Военный корреспондент "Комсомольской правды "Александр Коц прокомментировал содержание "Шушинской декларации", подписанной Алиевым и Эрдоганом в Карабахе. Эксперт приходит к выводу, что на деле это "закрепление Турции через этот союз в Закавказье". То есть под самым носом у России.

Накануне президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Карабахе была подписана так называемая "Шушинская декларация". Военный корреспондент "Комсомольской правды "Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews разобрал подробности содержания этого документа и, судя по всему, пришёл к неутешительным выводам.

В чём опасность этой декларации для России? По сути, у нас под носом, у наших границ возник новый военный союз с членом НАТО.

"Фактически это оформление военного союза как региональной точки силы, - высказывает свою мысль Коц. - На деле - закрепление Турции через этот союз в Закавказье".

Журналист напомнил также о том, что в самой декларации.

Во-первых, Баку и Анкара окажут друг другу помощь в случае угрозы или нападения третьего государства на независимость или территориальную целостность любой из сторон.

Во-вторых, Советы безопасности Турции и Азербайджана будут регулярно проводить совместные заседания по вопросам национальной безопасности.

В-третьих, Турция и Азербайджан прилагают совместные усилия для решения вопросов региональной и глобальной безопасности и стабильности. При этом обе стороны подчёркивают важную роль вклада Анкары в деятельность совместного центра России и Турции на освобождённых территориях.

В-четвёртых, военно-политическое сотрудничество, развивающееся между двумя государствами (Турцией и Азербайджаном) и отвечающее их интересам, не направлено против третьих государств. Стороны расширят совместные усилия и сотрудничество по борьбе c терроризмом, организованной преступностью, контрабандой наркотиков, нелегальной миграцией.