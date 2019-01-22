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Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
22 января 2019, 20:55 • 62 • Политика
По итогам встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в Москве военкор Коц назвал ключевые слова Путина, со своей точки зрения. Касаются они Курильских островов.
Военкор Александр Коц рассказал о ключевых словах президента России Владимира Путина в ходе выступления по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Со своей точки зрения. Коц считает, что главное - это решение по Курильским островам, которое "должно быть поддержано народами обеих стран".
В этой связи Коц добавляет следующее:
"Не сомневаюсь, что японский вариант будет поддержан японским народом. И также не сомневаюсь, что он будет отвергнут народом российским. И наоборот, - отмечает журналист. - А о взаимоприемлемом решении, кроме совместной хоздеятельности, сегодня ничего не сказали".
Отметим, президент России Владимир Путин главной темой переговоров назвал развитие торгово-экономических отношений с Японией. Поставлены конкретные цели по достижению желаемого уровня товарооборота, кроме того, планируется развивать туризм общими усилиями. Впрочем, и это ещё не все проекты.
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