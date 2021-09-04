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Военкор Котенок поставил "диагноз" украинскому советнику за "руську мову"
04 сентября 2021, 00:40 • 34 • Политика
Военный корреспондент Юрий Котенок поставил "диагноз" советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу. Причиной стали высказывания о "руськой мове".
У Арестовича поинтересовались, на каком языке будут говорить жители страны, если произойдёт переименование в "Русь-Украину". Telegram-канал "Украина Online" опубликовал фрагмент видео, где украинский советник отвечает.
По его мнению, украинская мова - она же "руська". Он добавил, перейдя на русский язык, что очень хотел бы посмотреть, как Россия "будет призывать к войне с Русью, к оккупации Руси".
"Советник главы ОП Алексей Арестович разошёлся, теперь у него новая идея-фикс - переименовать украинский язык в "руську мову" (с одной с)", - отметили авторы поста под видео.
Не смог промолчать и Юрий Котенок.
"Судя по глазам, физиономистике, не кокаин, а кое-что потяжелее. Это перерастает в шизофрению, навязчивую стадию - паранойю", - написал военкор в своём Telegram-канале.
Арестович считает, что украинские пропагандисты переиграют Россию, если переименуют украинский язык в "руську мову". Своё предложение он объяснил тем, что украинский язык якобы ближе всего находится к старославянскому языку, на котором говорили в Киевской Руси. А потому и права зваться "русским" у украинского языка, по логике Арестовича, больше.
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