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Военкор Блохин - о новой находке в Сирии: "Идлиб не перестаёт меня удивлять"
06 апреля 2020, 22:35 • 83 • В мире
Военный корреспондент Олег Блохин показал свою очередную захватывающую находку в сирийской провинции Идлиб. Это удивительные природные пещеры, украшенные древними рукотворными колоннами. Военкор признался, что этот регион не перестаёт его удивлять.
Военный корреспондент Олег Блохин в своём "Телеграме" поделился фотографиями древних строений, найденных им в районе Кафер Нуболя. Журналиста восхитили величественные колонны - творение человеческих рук. Им наверняка не одна сотня, а то и тысяча лет, считает военкор, однако местные, или "духи", по выражению Блохина, не могли придумать ничего умнее, как держать здесь скотину.
Уровнем ниже расположены не менее впечатляющие подземные пещеры - это уже творение природы, уверен военкор.
Вообще, провинция Идлиб - это место, которое не прекращает удивлять, считает Блохин. Недавно, в конце марта, он показал фото из Сирии, на которых зафиксирована дорожная "ловушка" боевиков против российских военных.
"Духи не унимаются, — отметил он. - Просто устроить насыпи из грунта на трассе им показалось недостаточным. Решили более кардинально решать вопрос".
Блохин пообещал, что и дальше намерен изучать этот удивительный край, а всеми открытиями планирует делиться с подписчиками своего канала.
Фото: скриншот t.me/Oleg_Blokhin
Фото: скриншот t.me/Oleg_Blokhin
Фото: скриншот t.me/Oleg_Blokhin
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