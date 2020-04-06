Военкор Блохин - о новой находке в Сирии: "Идлиб не перестаёт меня удивлять"

Военный корреспондент Олег Блохин в своём "Телеграме" поделился фотографиями древних строений, найденных им в районе Кафер Нуболя. Журналиста восхитили величественные колонны - творение человеческих рук. Им наверняка не одна сотня, а то и тысяча лет, считает военкор, однако местные, или "духи", по выражению Блохина, не могли придумать ничего умнее, как держать здесь скотину.

Уровнем ниже расположены не менее впечатляющие подземные пещеры - это уже творение природы, уверен военкор.

Вообще, провинция Идлиб - это место, которое не прекращает удивлять, считает Блохин. Недавно, в конце марта, он показал фото из Сирии, на которых зафиксирована дорожная "ловушка" боевиков против российских военных.

"Духи не унимаются, — отметил он. - Просто устроить насыпи из грунта на трассе им показалось недостаточным. Решили более кардинально решать вопрос".

Блохин пообещал, что и дальше намерен изучать этот удивительный край, а всеми открытиями планирует делиться с подписчиками своего канала.

Фото: скриншот t.me/Oleg_Blokhin

Фото: скриншот t.me/Oleg_Blokhin