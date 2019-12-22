Водородные бомбы США в Греции?

Вернётся ли американское термоядерное оружие в Элладу?

Как заявил недавно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара готова рассмотреть возможность закрытия своей авиабазы Инджирлик, если США введут санкции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. По словам Чавушоглу, Анкара может также «изменить статус и для базы Кюреджик», на которой развернуты элементы европейской системы ПРО, и «попросить США вывести своих военных».

«Турция рассматривает российские истребители как альтернативу американским F-35. В случае если США откажутся от поставок своих истребителей, Анкара рассмотрит поступившие предложения от нескольких поставщиков, включая Москву… Если мы не сможем купить F-35, значит, будем искать альтернативу. Это может быть и российский рынок, и любой другой», – заявил Чавушоглу.

Американская военно-воздушая база Инджирлик

Греческий сайт «Русские Афины» предупреждает, что в результате США могут перевести своё ядерное оружие из Турции на территорию Греции. Ещё в 2017 году депутаты парламента Греции от компартии заявили, что, по их информации, США прорабатывают вывоз с турецкой военной базы 50 водородных бомб B-61 на территорию Греции. Депутаты подчеркнули, что проводится реконструкция военной базы Араксос в Западной Греции и существует большая вероятность транспортировки туда американских ядерных боеголовок с базы Инджирлик.

В апреле 2018 года о наличии в Греции американского ядерного оружия заявлял лидер Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас. По его словам, американцы уже хранят своё ядерное оружие на базе Араксос. Лидер греческих коммунистов был уверен также, что США разместили беспилотники на базе в Ларисе, вертолёты – в Александруполисе, а войска НАТО под видом борьбы с проблемой, создаваемой беженцами, выдвинули на побережье Эгейского моря.

«Правительство заполнило всю Грецию лагерями и базами НАТО», – сказал Куцумбас.

Тогда министр иностранных дел Греции опроверг эти сообщения. А в марте 2019 года член ЦК правившей тогда партии СИРИЗА, координатор её международного отдела Панос Тригазис утверждал в интервью РИА "Новости", что ядерного оружия США в Греции нет: «Оно было выведено в годы, когда премьер-министром был Андреас Папандреу. Тогда закончилась и холодная война. В Греции было ядерное оружие после 1957 года – американское и натовское. Это факт. Но сейчас мы его не имеем, это точно. Нет ничего».

Условия размещения американского ядерного оружия были оговорены в тайном соглашении между Афинами и Вашингтоном ещё в 1959 году. Однако греческое общество не было информировано ни о масштабах американского военного присутствия в стране, ни об условиях размещения в стране американского ядерного оружия. Последние 20 бомб B-61, каждая из которых имела в 15 раз большую мощность по сравнению с той, что была сброшена на Хиросиму, были тайно вывезены с базы в Араксосе в 2001 году.

Госсекретарь США Помпео на переговорах в Афинах

Сейчас появление сообщений о планах переместить ядерное оружие США из Турции в Грецию случайным не назовёшь. Во время недавнего визита в Афины госсекретаря США Майка Помпео было подписано соглашение о бессрочном военном сотрудничестве между Вашингтоном и Афинами. Помимо расширения американской базы в заливе Суда на Крите и продления сроков использования этой базы, Соединённым Штатам предоставляется инфраструктура греческих военных баз Стефановикио, Лариса и Александруполис.

Корабли ВМС США на острове Крит

На авиабазе 110-го авиакрыла в Ларисе уже размещены американские БПЛА MQ-9 Reaper. В порту Александруполис на севере Греции планируется новая американская вертолётная база. В Стефановикио в Волосе тоже будут размещены ударные вертолёты. США предполагают также купить у греков порт Александруполис, заперев Россию в Чёрном море.

Обозреватели единодушны в том, что Вашингтон активизировал военное сотрудничество с Афинами после ухудшения отношения с Анкарой, когда та заявила о своём намерении закупить у России ракетные комплексы С-400 и, несмотря на давление США, отказалась отменить сделку. В апреле 2019 года в Конгресс США был внесён законопроект «О сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье», где говорится о возможном прекращении поставок истребителей F-35 в Турцию, если Анкара не откажется от намерения приобрести российские ЗРК С-400.

Одновременно обострились отношения с Турцией у самой Греции, причём не только из-за давней истории раздела в 1974 году Кипра. Разгорелся спор вокруг обнаруженных в Восточном Средиземноморье крупных запасов газа и нефти. Турция направляет к берегам Кипра корабли с целью проведения бурильных работ в исключительной экономической зоне Кипра и заключила соглашение с Ливией о разделе морских территорий в этом районе, что вызывает в Греции возмущение.