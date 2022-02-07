Водоохранные зоны российских рек пойдут на продажу

Госдума разрешила раздавать в собственность землю в санитарных зонах водоёмов. Многие годы элитные коттеджные посёлки и шикарные поместья вытесняли из прибрежной зоны рядовых дачников и горожан-туристов. И вот теперь битва за берега рек и озёр переходит в финальную стадию – заборов с табличками «Частная собственность» на подступах к воде скоро станет значительно больше.

Сюжет: Недвижимость, Коррупция, Экология

Судьба привлекательных и зачастую очень дорогих прибрежных земель решилась крохотной поправкой в статью 27 Земельного кодекса. По сути, из неё вычёркивается только одно слово. Из списка земель, приватизация которых ограничена, убраны территории во втором поясе зон санитарной охраны водоёмов. Теперь их можно без ограничений передавать из государственной и муниципальной собственности в частную.

Элитные места

Для начала поясним, что такое второй пояс зоны санитарной охраны. По сути, это самая лакомая земля вдоль берега озера или реки, пригодная для застройки. Первый пояс на самом деле никакой не пояс. Это территория, непосредственно примыкающая к водозабору. Зачастую она огорожена, а иногда даже охраняется, что вполне разумно. А вот второй пояс – это полоса, которая тянется вдоль всего берега, где как раз и интересно строительство. Её ширина на практике может достигать 2 километров. Определяется она, исходя из рельефа местности и гидрогеологии. Смысл этой санитарной зоны в том, чтобы исключить появление рядом с рекой источников микробного или химического загрязнения. Например, неисправного септика или производственных стоков.

Санитарную зону не нужно путать с береговой полосой, которая обычно имеет ширину 20 метров. Смысл береговой полосы в том, чтобы обеспечить доступность водного объекта – Водный кодекс декларирует право каждого гражданина ходить пешком по береговой полосе, и приватизировать эту землю нельзя, во всяком случае пока. Но юридическая закавыка как раз в том, что приватизация земель в санитарно-защитной зоне фактически может перекрыть выход к береговой полосе. Случаи такие уже известны, а теперь их может стать гораздо больше.

К примеру, чиновница минстроя Самарской области Надежда Вехова получила от местных прозвище «владычица речная» после того, как перекрыла подъезд к берегу Волги рядом со своим домом строительными блоками. Но куда острее ситуация там, где земля дороже, а землевладельцы влиятельнее, то есть в окрестностях столицы.

Ещё лет 10 назад эксперты говорили, что более 60% берегов Москвы-реки и подмосковных водохранилищ фактически огорожены. С тех пор, надо полагать, ситуация только усугубилась. Власти, как в Подмосковье, так и в других регионах, время от времени пытались сносить незаконные ограждения, но случаи эти можно назвать единичными. Как правило, под раздачу попадали рядовые дачники, не обладающие не только админресурсом, но и юридическими знаниями. Дело в том, что они просто строили заборы до уреза воды, что заметно и вызывает раздражение у соседей. А вот богатые и влиятельные землевладельцы захватывают берега более тонкими методами. Чтобы перекрыть доступ чужакам к береговой линии, достаточно застроить одну улицу вдоль берега от одного естественного препятствия до другого. Именно по такому принципу частенько планируются коттеджные посёлки. Береговая линия формально остаётся свободной, но попасть к ней посторонний человек уже не может. При этом вместо заборов для разграничения индивидуальных владений используются живые изгороди. А «естественное препятствие» по краям элитных владений можно и соорудить. Например, прокопать траншею или на вполне законных основаниях поставить насосную станцию для технической воды, огородив её.

Справка

Водный кодекс, который действовал с 1995 по 2006 год, прямо разрешал строить в водоохранных зонах объекты водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств. Насчёт же дачного или жилищного строительства не было ни запрета, ни разрешения, чем многие пользовались. Насчёт оформления земли в собственность формулировки тоже были весьма туманные – говорилось, что земля предоставляется «по согласованию с федеральным органом исполнительной власти», то есть по договорённости с чиновниками. Водный кодекс 2006 года упростил освоение берегов. По сути, разрешено строить всё, что угодно, при соблюдении неких расплывчато сформулированных условий. Однако до сих пор нельзя было взять и приватизировать произвольный кусок берега, ранее не использовавшийся. Теперь же, если новый закон будет принят, начнётся глобальный раздел берегов.

Раздолье для решал

Неудивительно, что инициатором новых поправок в Земельный кодекс стало правительство Московской области Андрея Воробьёва. Именно оно, как утверждают СМИ, обратилось в федеральное правительство, которое формально выступило автором законопроекта. Чтобы понять мотивацию подмосковных чиновников, достаточно просто посмотреть на спутниковые снимки берегов Москвы-реки. Например, в Красногорске к югу от комплекса правительственных зданий расположен целый ряд замков и дворцов, которые имеют приватные выходы прямо к воде. Если изучить публичную кадастровую карту этого района, появляется много вопросов. Как выясняется, часть участков на «первой линии» не оформлена в собственность. Другие же по документам предназначены для ведения личного подсобного хозяйства, и наличие на них особняков выглядит странно. Так что логика чиновников понятна. Нужно либо идти войной на влиятельных «феодалов», либо продавить новый закон, который позволит владельцам дворцов выправить все бумаги и дальше пользоваться баснословно дорогой недвижимостью уже на законных основаниях. Выбор опытного бюрократа при таком раскладе очевиден.

Прямо об этом никто не говорит. Инициаторы законопроекта предпочитают наводить тень на плетень, объясняя свою идею заботой о пополнении бюджета. В пояснительной записке к законопроекту приводятся вот такие данные. За период с 1980 по 2010 год (годы введения действующих ограничений по второму поясу ЗСО Московского водопровода) в границах второго пояса ЗСО в Московской области было построено 7466 объектов капитального строительства, в том числе 33 многоквартирных жилых дома, 5255 индивидуальных жилых домов, 2153 объекта нежилого назначения, включая промышленные объекты, объекты торговли и логистические комплексы. Принятие законопроекта позволит мобилизовать в консолидированный бюджет только Московской области не менее 4,5 млрд рублей ежегодно в виде доходов от продажи и перераспределения земельных участков.

Но только ли о бюджете области беспокоится Андрей Воробьёв, проводя подобную инициативу? Понятно, что осваивать берега рек может быть очень даже выгодно с точки зрения экономики. Но административные ограничения вводились как раз потому, что краткосрочный экономический эффект может перерасти в долгосрочную экологическую проблему, которую уже никакими деньгами не решить.

Притянутым за уши выглядит упоминание зон санитарной охраны именно Московского водопровода. На федеральном уровне ограничения на оборот земель в границах ЗСО всех без исключения водных объектов, на которых есть водозаборы, были введены в 2007 году (ФЗ № 102). И вот здесь нужно обозначить важную деталь. Всё это время полного запрета на приватизацию не было – оборот земель был именно ограничен. То есть оформить землю в собственность всё-таки можно было, но при этом окончательное слово оставалось за чиновниками. Таким образом, закон оставлял возможность коренным жителям прибрежных сёл поставить свою недвижимость на государственный учёт, платить за неё налоги и получать другие преимущества законной частной собственности. Но в результате различных схем вместо домов коренных жителей появлялись поместья с замками. Должно быть, в своё время разнообразные решалы неплохо на этом заработали. Теперь они имеют шанс собрать второй урожай с этой плодородной поляны – уже за оформление права собственности на шикарную недвижимость.

Между делом уже звучит аргумент. Дескать, подмосковные берега облюбовали олигархи, которые не поскупятся на соблюдение всех экологических нормативов. В этом есть своя правда. Однако нужно понимать, что федеральный закон будет действовать не только в Подмосковье, где живёт «высшее общество». Теми же правами будут пользоваться разнообразные царьки и авторитеты в регионах, что грозит обернуться малопредсказуемыми последствиями.

Байкал – китайцам, Волгу – нуворишам

К примеру, в позапрошлом году бенефициар Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов купил 860 гектаров на берегу Байкала. История вышла туманная. Земли сначала принадлежали рыбколхозу, но из-за ужесточения экологических ограничений рыбный промысел пришлось остановить. Тогда рыбаки продали землю миллиардеру. Против этой сделки тут же выступила природоохранная прокуратура и даже попыталась отменить её через суд. Но юристы Буйнова оказались сильнее. Заповедная земля теперь по праву принадлежит нефтяному магнату. Что он будет с ней делать, пока неясно. Но известно, что бизнес его довольно сильно закредитован, так что имущество может перейти к другим собственникам.

Не только нефтяной магнат положил глаз на красоты Байкала. Интерес к берегам великого озера давно проявляют китайцы. Перед пандемией поток туристов год от года заметно рос, причём обслуживали их, как пишет местная пресса, китайские же бизнесмены. При первой же возможности они скупают туристическую инфраструктуру. Нетрудно предположить, что как только прибрежные земли окажутся в свободном обороте, китайцы правдами и неправдами, возможно, через подставных лиц, начнут их скупать. Если это произойдёт, то пользу для России найти будет трудно. Да, в бюджет поступят какие-то деньги. Однако китайские инвестиции всё больше напоминают колонизацию, отчего мы рискуем получить на Байкале ещё одну китайскую провинцию.

О захвате берегов Волги под элитные дачи новости приходят регулярно. Общий смысл сообщений в том, что застройщики элитных посёлков перекрывают доступ к воде для жителей окрестных городов и сёл, которые не в состоянии выложить сотни тысяч долларов за дом на берегу. Сейчас коттеджным бизнесменам приходится идти на разнообразные ухищрения. Новый закон значительно облегчит им жизнь.

О том, как провинциальный бизнес умеет заботиться об экологии на берегах рек, можно судить по примеру Ростова-на-Дону. Лет пять назад из-за сильного ветра Дон на некоторое время сильно обмелел, отчего дно открылось едва ли не до середины реки. В итоге взору горожан открылись трубы, прикопанные в песке, через которые местные рестораны и базы отдыха, расположенные на левом берегу Дона, сливали неочищенные отходы прямо в реку. Понятно, что формально эти заведения, арендовавшие землю на берегу, выполняли все природоохранные требования. Наверняка имелись и договоры со специализированными организациями о вывозе отходов. Но при этом ради минимизации издержек рестораторы травили реку. И если бы не стихия, об этом никто бы до сих пор не узнал. Тогда поднялся шум, кого-то оштрафовали, перед чемпионатом мира по футболу 2018 года власти отчитались, что провели на левый берег канализацию, однако сколько таких ресторанов и баз настроено по всей стране? Сейчас земля под ними в большинстве случаев арендована, и несоблюдение природоохранных норм станет причиной расторжения договора аренды. Ведь нарушение норм использования участка прямо прописано как основание для разрыва договора. Многие горячие головы этот факт останавливает от нарушения экологических и санитарных норм. После принятия новых поправок в Земельный кодекс кроме небольшого штрафа вряд ли удастся что-то получить за слив стоков в реку. И тут можно удивиться. Как такие последствия промелькнули мимо законодателей? Ведь юридические эксперты в Госдуме прорабатывают подобные последствия куда глубже нас, журналистов. Но антинародную поправку удалось протолкнуть в Госдуме играючи. И как тут не позавидовать Андрею Воробьёву и Росреестру, что законотворцы так быстро согласились и воплотили эту их законодательную инициативу в жизнь!

Лесам тоже грозит застройка

Из-за России США теряют свой бизнес на крови С 1 марта 2022 года вступают поправки в Лесной кодекс, принятые Думой прошлым летом. Они предусматривают возможность возводить в лесах объекты капитального строительства в целях рекреации и для религиозных нужд. Для таких строек будет действовать ряд ограничений. Например, на выделенных участках будет запрещена сплошная рубка деревьев, а застройка может производиться только на 20% выделенной территории. Земля будет передаваться частным структурам только в аренду. Прямо прописан запрет на строительство жилых домов. В целом ситуация начинает развиваться по тому же сценарию, через который прошли водоохранные зоны. Там тоже прежним Водным кодексом была разрешена стройка рекреационных объектов. В результате появились дачи под видом отелей и баз отдыха. И вот теперь всё это разрешают оформлять в собственность. Похоже, что то же самое через некоторое время может произойти в лесах. Примечательно, что поправки в Лесной кодекс разрешают благоустраивать территорию участков, выделенных под рекреацию. С одной стороны, это повысит привлекательность туристических объектов. Но с другой – можно ли назвать лес с благоустроенной территорией лесом? Очевидно, что закон не стимулирует инвесторов брать в аренду пустыри и озеленять их. Несмотря на то что площадь лесов и так неумолимо сокращается, в них теперь начнутся стройки под видом «благоустройства».

Кто живёт на берегу