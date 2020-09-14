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Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 05:10 • 59 • Политика
Белорусский майдан все больше начинает походить на украинский. Протестующие начали возводить в центре Минска баррикады. Только вместо автомобильных покрышек они используют водоналивные баки.
В частности, баррикады строятся на улице Тимирязевской - прямо на проезжей части. Ещё одним протестным очагом стало место возле минского торгового центра "Арена-Сити", куда милиция пригнала несколько машин с водомётами. Столкновений пока не наблюдается. Протестующие и силовики находятся в 20 метрах друг от друга и не рискуют сближаться, сообщает портал Tut.by.
Отметим, что в Бресте милиция уже применяла водомёт для разгона толпы. В воскресенье по всей стране начались несогласованные антиправительственные акции. В Минске толпа, насчитывающая несколько тысяч человек, подошла к элитному посёлку Дрозды, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако сотрудники правоохранительных органов помешали дальнейшему передвижению протестующих. Telegram-каналы сообщали о том, что силовики якобы стреляли в воздух, чтобы разогнать участников акции, но МВД Белоруссии позже опровергло эту информацию.
Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявлял о создании резерва силовиков для оказания помощи Минску, если ситуация с протестами начнёт выходить из-под контроля. Российский лидер подчеркнул, что резерв будет задействован только в крайнем случае: если протестующие начнут жечь машины и захватывать административные здания.
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