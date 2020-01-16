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Водонаева идёт по пути Шнура и Дудя? Вуйма дал неожиданное объяснение социальному троллингу с "быдлом"

16 января 2020, 17:54  •  15 • Политика
PR-специалист и фейк-мейкер Антон Вуйма дал неожиданное объяснение тому, для чего телеведущая и светская львица Алёна Водонаева устраивает в Сети социальный троллинг с "быдлом". Эксперт не исключил, что Водонаева идёт по пути Шнура и Дудя.
Ранее после послания президента России Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин предложил демографический план и ряд важных для страны мер поддержки семьи, детей, телеведущая и светская львица Алёна Водонаева вновь оскорбила народ. Попутно она же раскритиковала и предложенные главой государства меры поддержки, включая изменения по маткапиталу.
У себя в Instagram телеведущая заявила, что "проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни" граждан нашей страны. "Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты граждане России или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", - заявила Водонаева.
По её мнению, "не спасут ни пять тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах", а чтобы прокормить себя и детей, "люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение".
PR-специалист и фейк-мейкер Антон Вуйма в интервью Царьграду дал неожиданное объяснение тому, для чего телеведущая и светская львица Алёна Водонаева устраивает в Сети социальный троллинг с "быдлом".
"У неё стандартный троллинг, когда девушка пытается вызвать возмущение, тем самым напомнить о себе, сделать себя популярной, чтобы её цитировали в других блогах, обсуждали СМИ, - чтобы её все обсуждали. Для этого ей надо что-то такое ляпнуть, что возмутит большое количество людей, - пояснил стратегию Водонаевой эксперт. - Чем больше возмутит, тем лучше. Это такой социальный троллинг. В результате все будут дружно обсуждать возмутителя спокойствия, и этот возмутитель спокойствия наберёт очки".
Вуйма заметил также, что "в 2021 году кремлёвские технологи готовят шоу и будут выставлять там партию Шнура (лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. - Ред.)". "Шнур сделает свою партию, Дудь сделает свою партию. То есть будет партия блогеров, артистов и различных клоунов", - предположил собеседник Царьграда.
Он не исключил того, что Водонаева идёт по пути Шнурова и Дудя и тоже окунётся с головой в политику и либо свою партию создаст, либо войдёт в другую.
"Либо у неё будет партия, либо она будет в какой-то партии "Клоун" каких-нибудь важных партийных деятелей", - пояснил Вуйма.
Фейк-мейкер подтвердил, что пост Водонаевой о "быдле" - элемент пиара. И указывает на два момента заявления телеведущей в соцсети.
"С одной стороны, - её мнение, что надо улучшать уровень жизни. Но с другой стороны: вот сейчас быдло нарожает своих детей, и таким образом получается, что она делает такой социальный троллинг, потому что она воспринимает аудиторию, как такая богатая деятельница, - развивает свою мысль собеседник Царьграда. - И в итоге не только аудитория её фанатов, но и другие будут обсуждать. Все о ней вспомнят, потому что все о ней забыли, не помнят, кто это такая. Я вот еле вспомнил. А тут она о себе напомнит, все её будут знать".
Рассуждая о заявлении Водонаевой, эксперт объяснил, что такое "социальный тролинг" как пиар-приём. По словам Вуймы, это "когда человек пытается получить очень много отзывов о себе, очень обширное обсуждение и, соответственно, пиар, потому что, если обсуждают, это пиар получается".
"То есть человек вызывает специальный негатив, чтобы получить хайп, - объясняет PR-специалист. - Это простой, дешёвый приём. То есть если некто был когда-то известным и у него более-менее есть какая-то известность, то провокационный лозунг вызывает много хайпа. И именно среди аудитории, которая возмущается: как же так, так не может быть, так нельзя делать, так неправильно. Всё, аудитория пошла возмущаться, а человек собирает новых подписчиков и новых людей, которые интересуются его творчеством".

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