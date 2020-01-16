Водонаева идёт по пути Шнура и Дудя? Вуйма дал неожиданное объяснение социальному троллингу с "быдлом"

Ранее после послания президента России Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин предложил демографический план и ряд важных для страны мер поддержки семьи, детей, телеведущая и светская львица Алёна Водонаева вновь оскорбила народ. Попутно она же раскритиковала и предложенные главой государства меры поддержки, включая изменения по маткапиталу.

У себя в Instagram телеведущая заявила, что "проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни" граждан нашей страны. "Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты граждане России или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", - заявила Водонаева.

По её мнению, "не спасут ни пять тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах", а чтобы прокормить себя и детей, "люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение".

PR-специалист и фейк-мейкер Антон Вуйма в интервью Царьграду дал неожиданное объяснение тому, для чего телеведущая и светская львица Алёна Водонаева устраивает в Сети социальный троллинг с "быдлом".

"У неё стандартный троллинг, когда девушка пытается вызвать возмущение, тем самым напомнить о себе, сделать себя популярной, чтобы её цитировали в других блогах, обсуждали СМИ, - чтобы её все обсуждали. Для этого ей надо что-то такое ляпнуть, что возмутит большое количество людей, - пояснил стратегию Водонаевой эксперт. - Чем больше возмутит, тем лучше. Это такой социальный троллинг. В результате все будут дружно обсуждать возмутителя спокойствия, и этот возмутитель спокойствия наберёт очки".

Вуйма заметил также, что "в 2021 году кремлёвские технологи готовят шоу и будут выставлять там партию Шнура (лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. - Ред.)". "Шнур сделает свою партию, Дудь сделает свою партию. То есть будет партия блогеров, артистов и различных клоунов", - предположил собеседник Царьграда.

Он не исключил того, что Водонаева идёт по пути Шнурова и Дудя и тоже окунётся с головой в политику и либо свою партию создаст, либо войдёт в другую.

"Либо у неё будет партия, либо она будет в какой-то партии "Клоун" каких-нибудь важных партийных деятелей", - пояснил Вуйма.

Фейк-мейкер подтвердил, что пост Водонаевой о "быдле" - элемент пиара. И указывает на два момента заявления телеведущей в соцсети.

"С одной стороны, - её мнение, что надо улучшать уровень жизни. Но с другой стороны: вот сейчас быдло нарожает своих детей, и таким образом получается, что она делает такой социальный троллинг, потому что она воспринимает аудиторию, как такая богатая деятельница, - развивает свою мысль собеседник Царьграда. - И в итоге не только аудитория её фанатов, но и другие будут обсуждать. Все о ней вспомнят, потому что все о ней забыли, не помнят, кто это такая. Я вот еле вспомнил. А тут она о себе напомнит, все её будут знать".

Рассуждая о заявлении Водонаевой, эксперт объяснил, что такое "социальный тролинг" как пиар-приём. По словам Вуймы, это "когда человек пытается получить очень много отзывов о себе, очень обширное обсуждение и, соответственно, пиар, потому что, если обсуждают, это пиар получается".