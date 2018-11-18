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Водолазы-рекордсмены вышли из барокамеры и получили краба

18 ноября 2018, 21:24  •  80 • В России

Как подтвердили «КП» в Минобороны РФ, сам рекорд был установлен еще 29 октября: глубоководники впервые совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на 416 метров с выходом на грунт.

После этого потребовалось еще почти три недели, чтобы заявить об успешном завершении эксперимента. Водолазов надо было вывести из барокамеры на борту спасательного судна ТОФ «Игорь Белоусов».

Водолаз в барокамере

Акванавты под руководством специалистов НИИ спасания и подводных технологий ВМФ России, Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ и спасательного судна 23 суток проходили компрессию, адаптацию, а затем декомпрессию в комплексе барокамер «Игоря Белоусова» и для завершения физического восстановления переведены под наблюдение врачей.

После выхода из барокамеры командир группы освоения доложил руководителю спуска каперангу Евгению Удалову об успешном выполнении задания и вручил ему Государственный флаг Российской Федерации, который ранее был развернут на покоренной глубине.

Губоководники получили торт, изготовленный для них по спецзаказу и камчатского краба.

Водолазов встречали крабом, гребешком и тортом

С первым в отечественной истории рекордным глубоководным погружением акванавтов поздравил командующий Тихоокеанским флотом Адмирал Сергей Авакянц, который специально прибыл на борт судна.

Участникам глубоководного погружения также была зачитана поздравительная телеграмма Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва.

По результатам проведенного экспериментального глубоководного спуска была подтверждена эффективность глубоководного водолазного комплекса «ГВК-450» СС «Игорь Белоусов».

Экс-президента Украины Виктора Януковича выписали из Склифа

Контрольный спуск водолазного колокола

СПРАВКА «КП»

Спасательное судно «Игорь Белоусов» прибыло на Тихоокеанский флот в 2016 году. Оно оснащено глубоководным спасательным комплексом ГВК-450, который по расчетам позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 метров и поднять моряков с «аварийной подлодки» на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам. Ранее рекордными считались погружения на глубину в 200 метров (осуществлено на Тихоокеанском флоте в 1991 году с борта спасательного судна «Алагез») и на глубину 315 метров (осуществлено в 2017 году с борта «Игоря Белоусова»).

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