Водоканалу перекрыли свет: Целый украинский город остался без воды из-за долгов

Крупнейший город Николаевской области в Украине, Первомайск, остался без воды. Как сообщает ТАСС, здесь проживают около 66 тысяч жителей.

Почему все они оказались лишены важнейшей услуги по обеспечению водой, объяснили в пресс-службе городского совета. Выяснилось, что местные жители накопили огромные долги за коммунальные услуги. Местному водоканалу они должны порядка 260 тысяч долларов, то есть более 7 миллионов гривен.

Не получая оплаты за уже оказанные услуги, водоканал не смог вовремя рассчитаться с поставщиками электроэнергии. В итоге ее перестали предоставлять, и вода перестала идти в дома горожан по техническим причинам.

Теперь руководство города экстренно ищет пути решения проблемы – пока ведут переговоры с поставщиком электричества и горводоканалом. На всякий случай и самим жителям порекомендовали помочь – погасить накопившуюся за коммунальные услуги задолженность.