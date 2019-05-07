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Водоканалу перекрыли свет: Целый украинский город остался без воды из-за долгов

07 мая 2019, 07:24  •  254 • В мире
Целый украинский город Первомайск остался без воды из-за долгов населения. Поскольку местные жители не платили водоканалу, тот не смог рассчитаться по своим счетам за электричество, ему перекрыли свет и теперь насосы просто не могут качать влагу в дома горожан.
Крупнейший город Николаевской области в Украине, Первомайск, остался без воды. Как сообщает ТАСС, здесь проживают около 66 тысяч жителей.
Почему все они оказались лишены важнейшей услуги по обеспечению водой, объяснили в пресс-службе городского совета. Выяснилось, что местные жители накопили огромные долги за коммунальные услуги. Местному водоканалу они должны порядка 260 тысяч долларов, то есть более 7 миллионов гривен.
Не получая оплаты за уже оказанные услуги, водоканал не смог вовремя рассчитаться с поставщиками электроэнергии. В итоге ее перестали предоставлять, и вода перестала идти в дома горожан по техническим причинам.
Теперь руководство города экстренно ищет пути решения проблемы – пока ведут переговоры с поставщиком электричества и горводоканалом. На всякий случай и самим жителям порекомендовали помочь – погасить накопившуюся за коммунальные услуги задолженность.

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