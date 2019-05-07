|
Водоканалу перекрыли свет: Целый украинский город остался без воды из-за долгов
07 мая 2019, 07:24 • 254 • В мире
Целый украинский город Первомайск остался без воды из-за долгов населения. Поскольку местные жители не платили водоканалу, тот не смог рассчитаться по своим счетам за электричество, ему перекрыли свет и теперь насосы просто не могут качать влагу в дома горожан.
Крупнейший город Николаевской области в Украине, Первомайск, остался без воды. Как сообщает ТАСС, здесь проживают около 66 тысяч жителей.
Почему все они оказались лишены важнейшей услуги по обеспечению водой, объяснили в пресс-службе городского совета. Выяснилось, что местные жители накопили огромные долги за коммунальные услуги. Местному водоканалу они должны порядка 260 тысяч долларов, то есть более 7 миллионов гривен.
Не получая оплаты за уже оказанные услуги, водоканал не смог вовремя рассчитаться с поставщиками электроэнергии. В итоге ее перестали предоставлять, и вода перестала идти в дома горожан по техническим причинам.
Теперь руководство города экстренно ищет пути решения проблемы – пока ведут переговоры с поставщиком электричества и горводоканалом. На всякий случай и самим жителям порекомендовали помочь – погасить накопившуюся за коммунальные услуги задолженность.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
254
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 мая 2019, 11:24
|
04 мая 2019, 04:39
|
30 апреля 2019, 18:24
|
03 мая 2019, 17:54
|
02 мая 2019, 14:09
|
03 мая 2019, 04:54
|
07 мая 2019, 04:09