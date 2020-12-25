Водный барьер: как Украина пытается «заблокировать» строительство опреснителей в Крыму

Украине не удастся сорвать создание опреснительных комплексов в Крыму. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Так он отреагировал на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы заблокировать реализацию этих проектов и помешать «большой международной компании» начать строительство. Ранее власти Крыма анонсировали скорое начало создания опреснителей для снабжения водой Симферополя и Ялты. Как считают эксперты, Киев не имеет реальных рычагов давления, которые могли бы помешать развитию инфраструктуры полуострова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что украинские власти не смогут сорвать строительство опреснительных комплексов в Крыму. По его словам, подобные намерения лишь демонстрируют ненависть Киева к жителям полуострова.

«Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся», — сказал Володин.

Таким образом спикер Госдумы отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который 24 декабря в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев приложит максимум усилий, чтобы заблокировать реализацию проекта по созданию опреснительной инфраструктуры в Крыму.

«Было заявление... что они (власти Крыма. — RT) привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдём её, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — пригрозил Кулеба.

Также глава украинского МИД пообещал, что Киев продолжит «ограничивать возможности для российского произвола» на полуострове и начнёт «создавать такие условия в мировой политике, которые будут выдавливать Россию из Крыма».

Напомним, 21 декабря на совещании по проблемам водоснабжения региона глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Симферополя и Ялты не было обнаружено значительных источников подземных вод. В связи с этим принято окончательное решение о строительстве опреснительных комплексов для водоснабжения этих двух городов.

«Решение принято: ставить в Ялте опреснение для гарантированного водоснабжения. Такая же ситуация с точки зрения подземных источников — в районе Симферополя», — сказал Аксёнов.

По словам главы республики, работы должны стартовать уже 1 января 2021 года, примерный срок реализации — от 14 до 16 месяцев. При этом в СМИ не было информации о том, что глава Крыма говорил о привлечении к проекту крупной зарубежной компании.

Комплексные меры

Напомним, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, идущего от Днепра, который обеспечивал до 85% потребностей республики в пресной воде, после воссоединения полуострова с Россией. Все эти годы Крым пользовался ресурсами водохранилищ, которые пополнялись за счёт осадков, но в 2020 году из-за засухи резервуары сильно обмелели.

Данную проблему федеральный центр и региональные власти планируют решить с помощью комплексных мер, которые включают опреснение, бурение скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство водозаборов и устройств очистки сточных вод.

С октября текущего года началась реализация утверждённого правительством РФ плана по водоснабжению Крыма на 2020—2024 годы. Общий объём финансирования намеченных мероприятий превысит 48 млрд рублей.

Так, в марте 2021 года структуры Минобороны РФ должны завершить создание водозабора на реке Бельбек. Работа этого сооружения увеличит объём ежесуточной подачи воды на 50 тыс. кубометров.

Ранее военные уже построили несколько гидротехнических объектов, улучшив водоснабжение Симферополя и Севастополя. В частности, в середине декабря на Кадыковском карьере был запущен водовод. В ходе работ было проложено более 10 км труб.

«Была применена уникальная технология — плавучая понтонная насосная станция с шестью высокопроизводительными насосами. Производительность станции — 15 тыс. кубометров в сутки», — рассказал ранее о проекте водовода советник директора главного военного строительного управления №4 Алексей Трубачёв.

В Кремле и Симферополе уверены, что проблема водоснабжения полуострова будет решена без Украины.

В комментарии RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что вопрос водоснабжения Крыма требует серьёзных финансовых и временных затрат, однако эта проблема вполне решаема и без помощи Киева.

«Строительство опреснительных установок в Крыму стало бы хорошим решением проблемы с водой. Сейчас, в принципе, очень развита эта технология. Правда, полуострову для этого потребуется более мощная энергетика. Это большая задача на несколько лет», — сказал Суздальцев.

В свою очередь, проживающий в Крыму политический консультант Денис Батурин заявил в комментарии RT, что у России достаточно ресурсов для создания современных опреснителей. В то же время он не исключил, что для ускорения реализации проектов могут быть закуплены зарубежные технологические решения.

«Наша страна в состоянии, не попадая под санкции и не оглядываясь на комариные укусы МИД Украины, строить то, что считает нужным. Если отечественных технологий будет недостаточно, то Россия найдёт нужного партнёра за рубежом», — рассуждает Батурин.

«Ждать воды с Украины не будем»

Отказ от подачи воды в Крым власти Украины традиционно обосновывают нежеланием снабжать «оккупантов». Мирное население, с точки зрения правительства Украины, пока не испытывает проблем с водой, а в случае возникновения гуманитарной катастрофы Киев готов отправлять в регион конвои с цистернами воды под флагами ООН и Красного Креста.

Озеро у горы Гасфорта

© sev.gov.ru

«Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыма — будет вода... Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно», — заявил 22 декабря в интервью изданию «Суспільне Новини» вице-премьер Украины Алексей Резников.

За день до этого депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о запрете возобновления подачи воды в регион «до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Чёрного и Азовского морей».

Андрей Суздальцев считает, что Киев пытается использовать вопрос водоснабжения в качестве рычага влияния на ситуацию в республике. Именно по этой причине украинское руководство активно спекулирует на этой проблеме.

«Украинская сторона всячески политизирует этот вопрос. Хотя в уставе ООН написано, что даже в случае военных действий отключать воду для населения — это антигуманно, это гуманитарная катастрофа, так делать нельзя», — констатировал Суздальцев.

Вместе с тем эксперт исключил сценарий, при котором Киев мог бы помешать созданию опреснительной инфраструктуры на полуострове. Также собеседник RT сомневается в способности украинской дипломатии уговорить западные государства ввести жёсткие санкции против зарубежных компаний, которые гипотетически могут быть привлечены к реализации проектов на полуострове.

«Всё, что делает Киев на крымском направлении, объясняется желанием отомстить за потерю территорий... В 2014—2015 годах Киев ограничил поставки продовольствия, потом перестал поставлять электроэнергию. Эти проблемы стояли очень остро, но сейчас они неактуальны. Вот и с водой будет примерно то же самое», — сказал Суздальцев.

Денис Батурин также полагает, что у Киева нет дипломатических возможностей для блокады строительства опреснительных комплексов. Как прогнозирует эксперт, Запад в данном вопросе вряд ли будет активно помогать Украине.

«В любом случае ждать воды с Украины не будем. И власти, и жители не ждут от Киева каких-либо уступок. Вода — не первая проблема, которую приходится решать. Думаю, что в перспективе нынешняя ситуация уйдёт с повестки дня, как раньше были решены вопросы с транспортным сообщением и энергетикой», — резюмировал эксперт.