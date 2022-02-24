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Водная блокада Крыма завершилась. Глава Крыма рассказал о разблокировке Северо-Крымского канала

24 февраля 2022, 22:35  •  363 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о разблокировке Северо-Крымского канала и о том, когда вода по нему пойдёт в Крым. Но можно констатировать, что водная блокада Крыма завершилась. Люди ждали этого восемь лет.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее сообщил, что русские войска вышли к Херсону. Это позволило разблокировать доступ к Северо-Крымскому каналу.
Сейчас этот водопровод полностью под контролем Вооружённых сил России, рассказал глава Крыма. По его словам, требуется точная регулировка напора, поэтому пока подача воды на полуостров через Северо-Крымский канал ещё не восстановлена. Перед регулировкой специалисты оценят, в каком состоянии находятся заслонки систем подачи воды. Это будет сделано утром 25 февраля.
После того как эксперты примут технические решения, в течение одного дня подача воды в Крым возобновится.
"Воду в канал принять мы можем. Завтра решения должны быть приняты", - произнёс Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".
Ранее водоснабжение Крыма осуществлялось по Северо-Крымскому каналу. В 2014 году, когда жители полуострова и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды этим способом. Фактически это стало водной блокадой Крыма, так как Северо-Крымский канал обеспечивал до 90% потребностей автономии.
На протяжении нескольких лет приходилось использовать только водохранилища естественного стока и подземных источников. В 2020 году было мало осадков и снега, что вызвало засуху. Власти Алушты, Ялты и Симферополя были вынуждены ввести график подачи питьевой воды.

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