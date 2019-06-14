Водная блокада Крыма ударила по Украине: Экологическая катастрофа нарастает уже 5 лет

Херсонской области Украины грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, районы, граничащие с Крымом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. Царьград разбирается, чем аукнулась блокада Крыма для Киева.

Что произошло

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на личной странице в сети заявил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа, а еще эпидемии из-за водной блокады Крыма, которую устроили украинские власти.

По его словам, приграничные к Крыму районы затапливает водой. Она, в свою очередь, вышла из перекрытого Северо-Крымского канала. Экс-депутат отметил, что за 5 лет блокады все насосы, обеспечивающие работу канала, вышли из строя. Но при этом никаких денег на ремонт не выделяется.

Он прикрепил и видео, в котором видно, как затоплены жилые дома местных жителей.

Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа - это засаливание плодородной земли, - уверен Журавко. – Вторая - обезвоживание, третья экологическая катастрофа - когда переизбыток воды: села утопают, канализационные стоки идут в грунт, - передает слова депутата ФАН.

Он подчеркнул, что если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться разные страшные эпидемии. Экс-депутат призвал открыть канал и прекратить блокаду, иначе "дальше будет беда".

Когда Киев начал блокаду

Шлюзы Северо-Крымского канала, который покрывал до 85% потребностей Крыма в пресной воде, Киев закрыл еще 5 лет назад. Российские власти в конечном итоге проблему решили с помощью бурения новых артезианских скважин и переброски воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.

О проблемах, связанных с закрытием шлюзов, говорили и в течение президентского срока Петра Порошенко. Сейчас поднялась новая волна, однако реакции от президента Владимира Зеленского все еще не последовало.

"Об этом стали говорить в первый год после перекрытия Северо-Крымского канала. Возникла большая проблема в Херсонской области. Думаю, что со временем его откроют, ведь от него была большая польза, но был и вред", - рассказал в беседе с НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

По словам Цекова, проблема заключалась в том, что после потери воды начались подтопления и засорения почвы. А если бы канал открыли, решилась бы не только эта проблема, но и финансовая. Ведь сейчас вода просто уходит в море, а Киев сам лишил себя стабильного дохода от ее продажи.

Блокады впустую

Водная блокада - не единственная предпринятая Киевом. Была еще и энергетическая, а также продовольственная. Со всеми вызовами удалось справиться. Об этом ранее говорили и представители крымских властей.

Продовольственная блокада Крыма, объявленная Украиной в 2015 году, лишь способствовала ускорению развития региона, заявил ранее глава государственного комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Он настаивал, что блокада фактически стала "катализатором интеграционных процессов, которые максимально ускорили развитие полуострова". И этот катализатор сработал "как в политическом, так и в социально-экономическом плане".