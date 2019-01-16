Водителям в России разрешат оформлять ДТП через мобильное приложение

В Минкомсвязи и ЦБ подготовили проект, предполагающий предоставление возможности для оформления документов о ДТП через мобильное приложение.

В России появится мобильное приложение, через которое граждане смогут оформить документы о дорожно-транспортных происшествиях по европротоколу. Об этом сообщил директор департамента развития электронного правительства Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Горобцов.

Инициативу разработали сотрудники ведомства и Центробанка. Впрочем, данный механизм может быть задействован, если ДТП оформлено без участия ГИБДД.

Европротокол используется в следующих случаях:

в аварию попали водители с полисами ОСАГО;

никто не пострадал;

при выявлении виновников не возникло разногласий;

ущерб не превышает 400 тысяч рублей в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти;

ущерб не превышает 100 тысяч рублей в остальных регионах.

Ранее руководитель управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка ГУ Центробанка по ЦФО Кирилл Табаков проинформировал, что в ближайшие несколько лет в полисе ОСАГО будут отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.