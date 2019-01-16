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Водителям в России разрешат оформлять ДТП через мобильное приложение

16 января 2019, 18:09  •  60 • Политика
В Минкомсвязи и ЦБ подготовили проект, предполагающий предоставление возможности для оформления документов о ДТП через мобильное приложение.
В России появится мобильное приложение, через которое граждане смогут оформить документы о дорожно-транспортных происшествиях по европротоколу. Об этом сообщил директор департамента развития электронного правительства Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Горобцов.
Инициативу разработали сотрудники ведомства и Центробанка. Впрочем, данный механизм может быть задействован, если ДТП оформлено без участия ГИБДД.
Европротокол используется в следующих случаях:
  • в аварию попали водители с полисами ОСАГО;
  • никто не пострадал;
  • при выявлении виновников не возникло разногласий;
  • ущерб не превышает 400 тысяч рублей в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти;
  • ущерб не превышает 100 тысяч рублей в остальных регионах.
Ранее руководитель управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка ГУ Центробанка по ЦФО Кирилл Табаков проинформировал, что в ближайшие несколько лет в полисе ОСАГО будут отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.

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