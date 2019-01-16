|
Водителям в России разрешат оформлять ДТП через мобильное приложение
16 января 2019, 18:09 • 60 • Политика
В Минкомсвязи и ЦБ подготовили проект, предполагающий предоставление возможности для оформления документов о ДТП через мобильное приложение.
В России появится мобильное приложение, через которое граждане смогут оформить документы о дорожно-транспортных происшествиях по европротоколу. Об этом сообщил директор департамента развития электронного правительства Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Горобцов.
Инициативу разработали сотрудники ведомства и Центробанка. Впрочем, данный механизм может быть задействован, если ДТП оформлено без участия ГИБДД.
Европротокол используется в следующих случаях:
Ранее руководитель управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка ГУ Центробанка по ЦФО Кирилл Табаков проинформировал, что в ближайшие несколько лет в полисе ОСАГО будут отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 января 2019, 20:24
|
12 января 2019, 03:39
|
09 января 2019, 20:24
|
14 января 2019, 12:24
|
09 января 2019, 20:24
|
10 января 2019, 15:54
|
14 января 2019, 10:54